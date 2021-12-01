阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 今起预售，到手价 819 元

IT之家 12 月 1 日消息，今日，阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 在阿尔法蛋天猫旗舰店、京东自营店以及线下门店开启预售。

据官方介绍，阿尔法蛋将 AI 口语老师置于笔间，以业界领先的中高考口语同源评分技术、口语四维度评分为评测标尺，以中高考口语题型专项练习和 238 道考试模拟真题为训练抓手，立足听说读写、解背查译的全场景学习需求，用 AI 力量实现孩子英语口语水平的专项突破。

阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 内置了口语专项练习。该项练习分为小学、初中和高中三大学龄段。每个学龄段根据孩子要掌握的英语知识精选分类内容，如小学阶段的口语专项设置了短文朗读、情景问答、故事复述等分类模拟题。初高中阶段新增了话题简述、模仿朗读和角色扮演等分类模拟题。三大学龄段共涵盖的 238 道考试模拟题，丰富了孩子日常口语训练的内容。凡考必练，以练促考，考后再练，确保每一次口语练习都能保持专注，高效答题。

同时，基于业界领先的中高考口语评分同源技术，阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 的 AI 口语老师可以对扫描的单词、长句进行跟读和测评，孩子从小就能跟着中高考口语标准练发音，每次练习都是实战。这款词典笔还能以单词的音节和句子的口语测评的标准度、流畅度、准确度与完整度作为评测标尺。

阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 增加了智能报听写功能。孩子可以在个人信息中填写年级与出版社等信息，系统将自动推荐相匹配的教纲听写资源。孩子可以设置所需的报读时间、间隔时间和报读次数，之后点击开始听写，词典笔就会提供标准声音播报听写内容，孩子只需按需默写在纸上就可以了。听写结束后，孩子可以手动标记听写内容的对错，查看听写成绩，听写错误的内容可以一键添加到生词本。

与此前的阿尔法蛋 AI 词典笔一脉相承，阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 继续将 AI 老师装入笔助力双语学习，阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 的 AI 老师讲解英语语法功能，孩子持笔扫描英文教材句子，点击屏幕上“语法”按钮和“讲解”按钮，就会有 AI 老师分析长难句，视频详细讲语法，句子的成分、时态、用途、句型一目了然。

与市面上其他词典笔不同，阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 的 AI 老师练听力，能导入教材、考试、课外辅导等配套的听力材料；在家能用外放，在图书馆、阅览室能用蓝牙耳机，做到场所切换随意听；百大主题在线听力材料免费下载，做到不同主题随身听。

IT之家了解到，在辅导语文学习上，阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 不仅有 420 万海量词库，还内置了 20 多本工具书、2000＋首诗词和丰富的教材文言文、课外文言文。通过 AI 老师的智慧解析，孩子能在学习汉字、词语、诗词和文言文多方面获益，真正做到知识点间的融会贯通。此外，阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 的中英在线翻译效果媲美专业八级。配备的 3.16 英寸莱茵高清护眼屏，无论是听说读写，还是解背查译，一屏尽显。

值得一提的是，阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 具备了中高考口语评分同源技术、达到翻译专业资格（水平）考试的人工智能翻译系统＋3 项国际大赛冠军技术。

今日，阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 在阿尔法蛋天猫旗舰店、京东自营店以及线下门店同步预售。预售（付定金）12 月 1 日 8 点 —11 日的 22:00，尾款期 12 月 12 日 0:00 -14 日 23:59 分。原价 899 元的阿尔法蛋 AI 词典笔 X10 预售到手价 819 元，前 30 名付尾款免单。