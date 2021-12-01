集邦咨询：预计 2025 年电动汽车 6 英寸 SiC 晶圆需求可达 169 万片

IT之家 12 月 1 日消息，今日 TrendForce 集邦咨询发文表示，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，整车平台高压化趋势愈演愈烈。对此，各大车企已陆续推出 800V 高压车型，比如保时捷 Taycan、奥迪 Q6 e-tron、现代 Ioniq 5 等。

研究显示，随着电动汽车渗透率不断升高，整车架构朝着 800V 方向迈进，因此预估 2025 年全球电动车市场对 6 英寸 SiC 碳化硅晶圆的需求可达 169 万片。

800V 电气架构的革新将促使耐高压 SiC 功率器件全面替代 Si IGBT，进而成为主驱逆变器标配，因此 SiC 深受车企追捧。Tier1 厂商 Delphi 已率先实现 800V SiC 逆变器量产，BorgWarner、ZF、Vitesco 相继跟进。目前来看，车载充电器和 DC-DC 转换器组件对 SiC 器件的应用已经相对成熟，而基于 SiC 的主驱逆变器仍未进入大规模量产阶段。

IT之家获悉，由于上游 SiC 衬底材料环节制程复杂，技术门槛高，晶体生长缓慢，因此现阶段用于功率器件的 N 型 SiC 衬底仍以 6 英寸为主，8 英寸很少。