报告：2030 年电动汽车将占中国和美国新车销量的一半以上

据路透社报道，咨询公司毕马威的一项新的调研显示，汽车行业高管预计：2030 年，电动汽车将占中国和美国新车销量一半以上，而且可以在不接受政府补贴的情况下实现。

不过，据毕马威对 1000 名汽车行业高管的最新年度调研称，未来几年内，包括混合动力汽车在内的燃油车预计仍将在大多数主要汽车市场保持相当大的份额。

汽车制造商逐步淘汰内燃机及减少其排放的二氧化碳的速度，是全球汽车行业的一个关键问题。本月早些时候，一些汽车制造商和国家签署了一份声明，呼吁 2040 年前在全球范围内淘汰燃油汽车，而较富裕的国家则在 2035 年前。

但全球销售额最大的两家汽车制造商 —— 大众汽车和丰田汽车公司，以及三个世界上最大的汽车销售国 —— 中国、美国和德国并没有签署。

报道称，毕马威对汽车行业高管的调查发现，他们认为，2030 年中国、美国和日本的电动汽车销量将占比 52%，而西欧、巴西和印度的占比较低。但在这些总体预测背后，行业高管们的看法却大不相同。

就中国而言，一些汽车行业高管预计，2030 年电动汽车销售量将不到市场的 20%。而另一些人则认为，到那时，这个世界上最大的汽车市场可能有 80% 是电动汽车。

迄今为止，世界各地的电动汽车销售一直由政府补贴推动。但毕马威调研的 77% 受访者表示，随着电池成本下降到与石油燃料发动机相当的水平，电动汽车可以在十年内实现大规模普及，并且不需要政府补助。然而，91% 的汽车高管表示他们支持政府补贴。

这项范围广泛的调查还发现，75% 的受访高管预计他们的公司将在未来几年内出售 "非核心" 资产。因为随着更多新车转向电动电池技术，他们将需要重新评估哪些业务线能可持续发展。

" 这一行业将会有大量的并购。“毕马威汽车业务全球负责人加里-西尔贝格（Gary Silberg）表示。

尽管去年以来供应链遭到了一定的破坏，但约 53% 的受访高管表示，他们对电动汽车行业在未来五年内实现盈利增长充满信心。同时，调研还发现，最为看好的高管在中国和美国，而最悲观的在法国。