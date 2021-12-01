众泰重整计划获批，将布局中高端新能源品牌

IT之家 12 月 1 日消息，日前，众泰汽车发布公告称，金华市中级人民法院已经批准了众泰汽车的重整计划，并终止众泰汽车重整程序。

IT之家了解到，在重整计划中，众泰汽车计划针对众泰、君马等多个民族汽车品牌，逐步调整品牌战略，构建特色战略体系，致力于打造最有影响力的民族汽车企业。短期计划对旗下所属品牌进行重组，通过合并同质化车型、优化产品序列、优化费用结构和重整经销商网络等策略，集中资源，提振销量；长期计划以收购、合资的方式构建品牌矩阵，布局中高端新能源汽车市场。同时将积极布局微型电动车下乡业务，抢占微型电动车市场制高点。

众泰汽车称，将以消费者需求为导向，以“大力发展新能源车和智能汽车”方针为纲领，聚力打造经典产品，进一步向智能化、网联化的方向加快产品研发速度，推动产品平台化研发和市场化升级，降低产品成本，增强产品竞争力，同时加大资源投入助力新能源汽车技术产业化和市场化。众泰称，未来将从恢复优化传统汽车业务，升级拓展网约车、微型电动车业务等方面发力。

公告还显示，重整投资人将提供 8 亿元资金用于支付重整费用、清偿债务、补充公司流动资金，并利用产业协同优势，帮助众泰汽车尽快恢复全国性的销售网络。