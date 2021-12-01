迄今最大质量“双星”黑洞被发现，离地球还很近

北京时间 12 月 1 日消息，据报道，法国天文学家在宝瓶座星系 NGC7727 中发现一个迄今为止最大质量的“双星”黑洞，在这个“双星”黑洞中，其中较大一个黑洞的质量是太阳的 1.54 亿倍。更夸张的是，2.5 亿年后，这两个黑洞最终将合并成为一个更大的巨型黑洞。而该黑洞距离地球 8900 万光年，是距离地球最近“双星”黑洞。

▲ 文中距离地球最近的双星黑洞

有趣的是，这一对超大质量黑洞还创造了天文学界的多项记录：

一是该“双星”黑洞距离地球最近，距离地球 8900 万光年，为研究人员根据恒星旋转时光线变化的方式，获得银河系中心恒星的运动数据创造了非常有利的条件。而此前的记录则是 4.7 亿光年。

二是质量记录，“双星”黑洞中较大的一个质量为太阳质量的 1.54 亿倍，另一个则为太阳质量的 630 万倍，是迄今最大的“双星”黑洞记录。较小的这个黑洞被发现仍处于活跃状态，较大的黑动则处于静止状态。

▲ 其他双星黑洞

最后是这两个超大质量黑洞自身的距离也是迄今被发现相距最近的，仅为 1600 光年。天文学家认为，这两个黑洞最终将合并成为一个更大的庞然大物。

▲ 其他双星黑洞

这一发现不仅证实了 NGC7727 是两个星系合并的产物，也为天文学界提供了一个天然的实验室，来探索超大质量黑洞在合并前的轨道上旋转时的相互作用，这就是星系的接近给天文学家带来优势。

▲ 其他双星黑洞

通过研究超大质量黑洞双星，有利于天文学家揭开这些质量是太阳数百万到数十亿倍的巨型天体的形成之谜。如果双黑洞合并是这种增长发生的一种方式，找到超大质量双星黑洞将有助于了解这种方式是否是这种增长的共同路径，从而使建模更加精确。这项研究已经被发表在《天文学与天体物理学》杂志上。