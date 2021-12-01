盖茨夫妇离婚后分别发表“捐赠誓言”公开信，阐述未来捐赠计划

北京时间 12 月 1 日下午消息，据报道，在比尔・盖茨（Bill Gates）和梅琳达・弗伦奇・盖茨（Melinda French Gates）宣布离婚近七个月后，他们日前分别单独公布了其个人财产的捐赠计划。

今年 5 月，盖茨夫妇宣布离婚。此举震动了整个慈善界，因为这可能会对他们 500 亿美元的盖茨基金会产生不利影响。

2020 年，这对夫妇共同为“捐赠誓言”（Giving Pledge）写了一封信，承诺在他们有生之年或在遗嘱中捐出大部分资产。而本周二，“捐赠誓言”的网站进行了更新，加入了他们最新的各自的公开信。

盖茨表示，他将继续把慈善事业的重点放在比尔和梅林达・盖茨基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）的工作上。这对前夫妇几十年前创立了这个私人组织，如今已发展成为规模庞大的慈善机构。

盖茨今年 66 岁，他在 11 月 30 日的信中写道：“我为我们到目前为止取得的一切成就感到自豪，从支持 8 亿多儿童接种疫苗，到帮助学校让更多的孩子走上毕业之路。随着时间的推移，基金会的使命与日俱增，但它仍然把重点放在为世界上最贫穷的人们扩大机会和改善美国的教育上。”

数据显示，盖茨当前的净资产约为 1368 亿美元，而梅琳达的净资产约为 117 亿美元。

今年 7 月，在这对夫妇宣布分手、并表示基金会将照常运作的几个月后，盖茨和梅琳达公开宣布对基金会做出调整。除了承诺额外捐赠 150 亿美元，并宣布新的受托人计划，两人还表示，如果将来决定不再合作，则梅琳达可以辞去基金会联合主席的职务，并从盖茨那里获得“个人资源”，用于她自己的慈善事业。显然，这增加了梅琳达退出基金会的可能。

而在梅琳达最新的“捐赠誓言”公开信中，她谈到了自己帮助创立的盖茨基金会，也谈到了她新成立的慈善机构“Pivotal Ventures”，后者是一家专注于性别平等的投资公司。

梅琳达今年 57 岁，她在信中写道：“作为这个誓言的一部分，我承诺我所做的不仅仅是开支票（捐款）。我还将我的时间、精力和努力投入到为美国和世界各地的妇女、女孩和其他边缘化群体，消除贫困和促进平等的工作中。我的捐赠将继续集中在那些‘平等障碍最高’的人身上。”

所谓的“捐赠誓言”，是全球两大顶级富豪盖茨（夫妇）和沃伦・巴菲特（Warren Buffet）于 2010 年创办的一个倡议组织，呼吁全球亿万富豪承诺在自己生前或者遗嘱中捐出半数以上资产用于慈善事业。

到目前为止，已经有全球数十个国家的数百名超级富豪加入了这个倡议，他们所持有的资产总额已经超过了数千亿美元。这些富豪包括特斯拉 CEO 埃隆・马斯克、Facebook 创始人兼 CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg），以及苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）等。