新东方在线转型新动向：与天猫精灵合作，布局教育智能硬件

12 月 1 日，新东方在线与天猫精灵宣布达成合作，双方将围绕教育智能硬件，在技术、内容、服务等方面开展全面合作，共同打造符合用户需求的硬件产品。

新东方在线智能硬件相关负责人介绍，此次开启教育智能硬件领域的全新探索，也为公司的积极转型打开了新思路。

自 2005 年成立以来，新东方在线已在教育领域十余年，积累了丰富的教育内容、学习方法和相关理念，同时对学生的学习习惯、心理特点有着深刻理解。

目前转型的教育智能硬件行业，近年来发展迅猛：预计 2024 年市场规模将接近千亿元。面对快速增长的市场，新东方在线宣布，已着手从技术、产品和销售三大方面持续发力。

技术方面，新东方在线与天猫精灵将实现深度互通，从而确保智能硬件达到行业领先的技术能力和算法水平；产品方面，新东方在线围绕真实的学习场景，分析用户需求，设计、打造实用且有效的教育智能硬件；销售方面，新东方在线将在全国进行线下渠道布局，同步在电商平台上搭建运营体系，推动教育智能硬件的多渠道渗透。

天猫精灵透露，目前已面向教育行业形成了软硬一体的解决方案，可提供新升级的 AIoT 芯片“猫芯”、人群专属语音助手、以及达摩院的离线识别引擎。这些业内顶级的算法和系统支持，有助于将新东方在线原先的教学经验沉淀，最终转化成各类终端产品。