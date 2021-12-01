11 月极氪 001 交付 2012 辆，大定平均订单金额达到 33.5 万元

IT之家 12 月 1 日消息，吉利旗下高端汽车品牌极氪汽车在官方微博发布消息称，其 11 月汽车交付量达 2012 辆，大定平均订单金额为 33.5 万元/辆。而在上月，极氪 001 上市仅 1 周就获得 199 辆的成绩。

也就是说，算上 10 月份交付的 199 辆，目前极氪 001 的累计交付量达到了 2,211 辆。

此外，极氪还表示，目前极氪的交付区域辐射全国超过 150 座城市。而在补能体系构建上，11 月，极氪能源（ZEEKR Power）进一步扩充了充电服务网络。目前自建充电站上线 9 座城市，涵盖杭州、深圳、武汉、上海、北京、成都、宁波、长沙、西安，更多站点也正同步建设中；充电地图持续接入全国主流运营商，不断丰富第三方站点；智能家充安装服务全国交付中，已开始服务 211 城车主；电极送帮充电服务已上线 20 城。

IT之家了解到，极氪还宣布，已经于 11 月 30 日与在智能驾驶技术公司速腾聚创（RoboSense）完成战略合作签约，双方将会基于智能激光雷达系统，展开更加深入的探索与共创，不断完善极氪在智能辅助驾驶领域的技术储备以及场景应用。

在用户运营方面，极氪 App 自 6 月 30 号上线至今，已更新了 30 多个版本，吸引了超过 53 万用户注册，累计互动超过 230 万次，现最高日活用户超过 10 万，产生用户共创建议 1300 条。而在线下，全国极氪社群共计举办 108 场用户线下活动。