PI 推出 72W GaN 电源设计，电路板仅约为信用卡的一半大小

IT之家 12 月 1 日消息，Power_Integrations 推出了一份新的设计范例报告 (DER-931)，展示了一款可大幅缩减所用元件的数量和尺寸的电源。

据介绍，该电源设计的输出功率可达 72W，输出电压为 12V，而所使用的电路板仅约为信用卡的一半。

IT之家了解到，这款大小为 70 x 30 x 20mm (2.76 x 1.18 x 0.79 英寸）的设计同时采用了 InnoSwitch4-CZ 零电压开关反激式开关 IC、及其配套产品有源钳位 ClampZero IC 和 MinE-CAP 大电容小型化 IC。 其空载功耗低于 45mW，可轻松满足 DOE6 和 CoC v5 2016 的效率要求。

InnoSwitch4-CZ 器件集成了一个基于 PowiGaN 技术的性能强大的 750V 初级开关，与同等大小 ClampZero IC 搭配使用可实现极高的效率。 这种解决方案还可减少元件数量，简化 EMI 滤波器，并且无需散热片。

MinE-CAP IC 也采用了 PowiGaN 技术，是一种缩小电源尺寸的新方法。MinE-CAP 方法可将高压大容量电解电容的尺寸缩小一半，而不会影响输出纹波或工作效率。