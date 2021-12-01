抗艾 15 周年，苹果累计募集近 2.7 亿美元：推出红色 Apple Watch 等产品以作纪念

IT之家 12 月 1 日消息，今天是世界艾滋病日，苹果也因此庆祝了与全球基金组织合作 15 周年。该组织致力于终结艾滋病，通过对全球基金的支持，为撒哈拉以南非洲最需要的社区提供医疗保健服务。

IT之家了解到，苹果今日宣布，截至今年，他们已经与全球基金合作 15 年，累计募集近 2.7 亿美元，支持全球基金阻止艾滋病在撒哈拉以南的非洲地区蔓延。

在 2021 年的世界艾滋病日，苹果为客户提供了学习、参与和捐赠的新方式。与去年一样，苹果也在筹集资金和提高公众对 HIV 的认识，以支持那些抗击在艾滋病和 COVID-19 前线的人们。

据悉，苹果支持的赠款为超过 1100 万人提供了护理和支持服务，提供了超过 1.92 亿次 HIV 检测，并让超过 1380 万人获得了拯救治疗。仅在 2020 年，Apple 对 (RED) 的支持就帮助了超过 145000 名 HIV 阳性母亲避免将病毒传染给她们的孩子。

为了帮助终结 HIV、AIDS 和 COVID-19，苹果宣布将在这个假期推出一系列新款 (PRODUCT) RED 设备和配件，其中包括：

据苹果称，此类 (PRODUCT) RED 的部分收益都会直接捐给全球抗击艾滋病基金。到明年年底，购买 (PRODUCT) RED 的合格收益的一半将重新用于全球基金的 COVID-19 政策响应，以减轻新冠对抗艾工作的影响。

从即日起至 12 月 6 日，在 apple.com、Apple Store 应用程序或 Apple Store 商店中使用 Apple Pay 产生的订单，苹果将每单为全球基金捐赠 1 美元。

不仅如此，Apple Watch 用户还可以直接从手腕上表达他们对 (RED) 的支持，并提供了 6 种红色 Apple Watch 表盘可供下载。

除此之外，苹果还会通过 App Store 、Apple Books、Apple Podcasts、Apple Music、Apple TV 等方式纪念世界艾滋病日。

▲ 在 App Store 中，Apple 重点推广了 Positive Singles 应用