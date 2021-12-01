【IT之家评测室】酷派 COOL 20 Pro 评测：另辟蹊径的老朋友

酷派曾经是移动互联网萌芽时期的一方霸主，旗下的大神系列更是笔者的青春回忆。可惜的是酷派这个名字已经很久没有出现在大家的视野里了，但其实酷派一直从未放弃重回主流市场。早些时间发布的酷派 COOL 20 起售价只要 699 元，惊人的性价比令人刮目相看。而就在最近，酷派迈出了重返市场的第二步：酷派 COOL 20 Pro。

IT之家也是提前拿到了 8+256G 的薄暮黑配色，在接下来的文章中，笔者将为大家全面地展示这款千元新秀的表现。

一、外观设计

首先包装就给了我不小的惊喜，并不是设计的有多漂亮，而是左上角的 90 天换机，2 年质保。相比于绝大多数手机的 15 天包换 1 年质保，这个翻倍的品质承诺还是很良心的。

机身支持 33W 快充，但内部配件没有配充电头，配件仅有一根充电线和一个清水套，因此尚不确定是什么快充协议。但可以确定的是，笔者用通用的 PD 充电器可以稳定在 27W 的充电功率。

COOL 20 Pro 采用了当下正流行的直边设计风格，机身三围为长度 162.8mm * 宽度 74.8mm * 厚度 8.3mm，重量为 193g，整机不算很重。

COOL 20 Pro 的正面是一块 6.58 英寸 FHD + 分辨率的 LCD 水滴屏，这块屏幕支持 DCI-P3 好莱坞标准广色域，观影体验更好，不过相对来说黑边就会比较宽一些。

同时这块屏幕也支持 120Hz 的高刷新率：它提供了智能变速和满血高刷两档选择，当用户选择“智能切换”时，系统则会检测用户的触摸操作，有触摸时切换为高刷新率，没有触摸操作，则切换为 60Hz 刷新率，起到降低屏幕耗电量的作用，达到性能与功耗平衡。切换为满血高刷后效果就更为激进，在绝大多 App 中都能维持在 120Hz，体验更流畅。

由于采用了 LCD 屏，因此 COOL 20 Pro 采用了侧面指纹设计，识别速度还是很快的。

COOL 20 Pro 采用了 AG 磨砂玻璃后盖，手感细腻还不容易沾染指纹。边框为塑料材质同样也是塑料的，上下边框集成了两枚双扬声器里有效震动面积最大的 1318 大喇叭，这也是 COOL 20 Pro 的一大卖点。

酷派还为这对双扬声器配备了 Dirac 音效，打开相关影音类应用会提示“酷派影音模式已开启”，不论是看视频、听音乐还是玩游戏，均可享受酷派影音模式带来的更好手机音效体验。

左上角是一个方型的三摄的矩阵，有趣的是这里放了一个不小的 Arcsoft 虹软的 Logo。把算法提供商的名字刻在手机上，这还是很罕见的。

二、性能表现

COOL 20 Pro 搭载了天玑 900 的处理器，天玑 900 采用台积电 6nm 工艺打造、八核 CPU 架构设计，拥有 2 颗 Arm Cortex-A78 大核，主频高达 2.4GHz，配合 Mali-G68 GPU，功耗非常低。

在代表 CPU 理论性能的 GeekBench5 中，COOL 20 Pro 获得了单核 701，多核 2164 的分数，与骁龙 855/778G 相当，这个性能释放在笔者测试的一众天玑 900 手机中算比较激进的。

在偏重 GPU 性能的 3DMark wild life stress 中，COOL 20 Pro 获得了最高 2014 分，最低 2005 分的成绩，稳定性 99.6%，即便是长时间的性能输出也几乎没有降频，可见天玑 900 的发热是相当之低。

存储方面，在 Androbench 中跑分如图, 应该是采用了 UFS2.2 闪存。值得一提的是，本机采用的文件系统是华为开发的 EROFS，这个文件系统可以提升安卓系统分区的随机读取性能，从系统底层提升手机流畅度。

在展现综合性能的安兔兔 V9 中，COOL 20 Pro 获得了 473805 分的成绩，表现不错。

从上面的理论数据来看，COOL 20 Pro 的表现还是不错的，尤其是温度非常之低，我们在进行 20 分钟的烤机后，使用热成像进行拍摄，发现最高温度也就 39.5℃左右，这个功耗表现很出色，相信长时间游戏也不会降频。

接下来我们进行一下有游戏实测。首先是最新上线的《英雄联盟手游》，这个游戏确实不是很吃配置，我们直接开到最高画质 60 帧，依旧是全程稳稳的 60 帧，游戏过程中没有发生任何掉帧，同时手上也没有热感。

30 分钟平均功耗为大约 2600mW，功耗还是很低的。

《和平精英》最高仅适配了高清画质 30 帧，这个还是比较遗憾的，因为之前测过的天玑 900 手机普遍可以开到流畅画质 60 帧。实际游戏中都没有任何卡顿掉帧，甚至几乎没有热感，希望尽快适配高帧率吧。

30 分钟的平均功耗为 2500mW，相当节能。

在《使命召唤手游》中，同样可以开到流畅画质 60 帧模式，整个游戏体验是非常流畅的，同样没有发生过卡顿，30 分钟平均帧率为 60.31 帧。

30 分钟平均功耗约为 2476mW，同样没有热感。

看来，大部分主流手游天玑 900 都能轻松应对，功耗也是相当的低，那我们接下来就用《原神》来考验一下它吧！这款游戏的压力是相当大的，我们开到低特效 60 帧，体验下来小卡顿会比较多，最终 30 分钟平均帧率为 42.32 帧，建议开到中画质 30 帧游玩，体验会比较连贯一些。

30 分钟平均功耗达到了 4000mW 左右，此时机身温度和烤机也差不多了，但手感只是有热感，并不烫手。

由于整机功耗并不高，再加上 4500mAh 的电池，在 2 个小时的重度使用下，仍然剩余 62% 的电，日常使用坚持一天当然不是问题。

三、相机样张

其实笔者还是很好奇 COOL 20 Pro 的影像表现的，毕竟那么大个虹软 LOGO，想必对算法很有自信吧。考虑到价位，传感器素质肯定不会特别高，因此大家可以更多关注色彩表现。

不得不说，这个色彩真的是很养眼，远远的超出我的预期了，看来虹软的算法确实有两把刷子。不过这个主摄有一个问题，就是它的角度有些窄了，感觉和长焦的角度差不多了，哪怕切换到超广角可能也就一般手机主摄的广度：

四、系统体验

COOL 20 Pro 出厂搭载的系统是 COOLOS 2.0 稳定版，客观的说，这个系统很有当年氢氧 OS 的风范，设计美观使用流畅，但功能是相当的匮乏。不过在这个系统里还是有一些让人眼前一亮的小功能的。

首先是内存融合的技术，这个技术可以调用 5G 闪存作内存使用，从而实现接近 13G 的后台保留能力。这个技术是 Linux 底层就有的，不过酷派能做适配还是很不错的。

第二个是通知盒子功能，这个功能会默认打开并将垃圾通知进行收纳，保持手机通知栏的简洁。

最后，酷派还为每个用户提供了安全模式账户险，在首次激活系统可以领取安全模式账户险，在安全模式下，系统会严格限制有风险的敏感操作和软件安装。倘如还是发生了电信诈骗，一经当地公安机关立案，用户可优先获赔最高 5 万元。有保险保障，给老人小孩使用时也更加放心。

总结

这台手机适合什么样的消费者呢？笔者尝试将自己代入到三四线城市的千元机消费者们，去感受他们的需求。在这段时间的体验当中，我感觉 COOL 20 Pro 定位是相当精确的，它续航长、它喇叭大、它很安全、它还有翻倍的保修时间。虽然没什么花里胡哨的功能，但用起来是很安心的。

目前 COOL 20 Pro 已经开售，6+128GB、8+128G 版本分别为 1599 元、2099 元，感兴趣的话可以了解一下。