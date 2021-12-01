Win10/Win11 学院：如何高效地使用搜索引擎

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前言



搜索引擎，确切地讲应该称其为网络搜索引擎，英文为 web serach engine，关于它的定义百度百科是这么说的：

它是一个根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上采集信息，在对信息进行组织和处理后，最终将检索的相关信息展示给用户的系统（个人略有修改）。

根据上述定义我们可以简单概括一下，即它是一个从互联网上采集信息并将检索结果展示给用户的系统。接下来，为了更加直观地了解搜索引擎，本文就以 Microsoft Edge 浏览器为例，来介绍一下搜索引擎的使用方法和技巧。

管理和设置浏览器中的搜索引擎

在浏览器中，其实提供了专门用于管理和设置搜索引擎的设置选项。位置如下图所示：首先点击浏览器右上角的“…” 菜单按钮，依次单击【设置】→【隐私、搜索和服务】，然后滑动至页面底部，找到【地址栏和搜索】选项。

细心的你也许会发现，对于该设置项，微软也做了批注（这点很贴心呀 ）：

管理在地址栏中使用的搜索建议和搜索引擎。

根据上述内容不难看出：我们不仅可以直接在地址栏中使用搜索引擎进行搜索，而且可以在这里管理和设置地址栏的搜索引擎。

紧接着，我们点击【地址栏和搜索】进入详细的设置页面，如下图所示，该页面分为 3 大块内容：搜索建议、专属权益、管理搜索引擎。

首先来看第 1 个板块 —— 搜索建议，推荐开启【使用我键入的字符显示搜索和站点建议】和【在此设备上使用我键入的字符向我显示历史记录，收藏夹和其他数据中的建议】这两个选项， 帮助和引导我们快速输入搜索内容 。

而第 2 个板块 —— 专属权益，仅适用于微软自家的必应搜索，大家可以根据自身需要进行尝试和体验，这里不再赘述。

我们重点看一下第 3 个板块的设置项：

单击上图中【在地址栏中使用的搜索引擎】选项右侧的下拉框，默认推荐的选项是必应搜索，我们也可以设置为自己常用的搜索引擎。

点击上图中【管理搜索引擎】设置项，可以进入如下图所示的关于该选项详细的设置页面，在这里我们便可以直观地看到平时用到的搜索引擎。

单击某个搜索引擎右侧的“...”菜单键还可以看到【设为默认值】、【编辑】、【删除】菜单项，可以进一步设置搜索引擎。

注：关于【添加】按钮和【编辑】选项的具体用使用，下文会有涉及。

细心的你会再次发现，针对该设置项也做了批注：

要在此处查看更多搜索引擎，请打开一个新的标签页，转到要添加的搜索引擎，然后搜索一些内容。

在下一小节中，我们就来具体演示一下浏览器是如何自动收集搜索引擎的。

演示浏览器自动收集搜索引擎

我们需要再打开一个新的浏览器窗口（也可按下快捷键 Ctrl + N），如下图所示，在右侧窗口的地址栏依次输入一些搜索引擎的域名，在依次打开各个搜索引擎的首页后，左侧窗口的设置页面会自动嗅探到打开的搜索引擎。

注：若打开搜索引擎首页后浏览器无法自动进行嗅探到搜索引擎，则可以尝试搜索一些东西。

收集了这么多搜索引擎，那么究竟如何来使用它呢？请继续往下看。

高效使用搜索引擎



我们继续上面的操作，首先，单击搜索引擎右侧的【...】菜单按钮，并点击【编辑】选项。

然后编辑【关键字】，这里我们以汉语拼音的首字母来命名，方便记忆。例如必应，则关键字为“by”，最后单击【保存】按钮保存即可。

按照上述操作编辑其他搜索引擎的关键字，结果如下图所示。

注：实际上，用过一段时间的浏览器，已为我们自动收集了某些搜索引擎，我们只需编辑其关键字即可使用，上一节的操作只是为了演示效果，方便大家更好地理解。

准备工作都做好了，接下来开始操作，操作流程为：首先在地址栏输入关键字，然后按下空格键（或 Tab 键）后输入要搜索的内容，最后按下回车键即可进行搜索。演示效果如下：

有搜索的地方就有搜索引擎 —— 手动添加搜索引擎

有些搜索引擎浏览器并不能自动捕获到，需要我们动手修改并添加。我们以京东搜索商品为例，首先打开京东：https://www.jd.com/，然后输入要查询的商品，例如“手机”。如下图所示：?keyword= 后的那一大坨替换为 %s 即可。

接下来需要将该搜索引擎手动添加至浏览器，具体操作如下图所示：首先单击【添加】按钮，然后在弹出的对话框中，修改搜索引擎、关键字以及 URL（参照上图）设置项，最后单击【添加】按钮。

我们验证一下上述搜索引擎，结果如下：

按照上述操作，淘宝和必应词典的搜索引擎如下图所示。

总结：进一步地，我们可以将更多常用的搜索引擎添加到浏览器中，这样在使用时无需打开其首页，利用其关键字即可快速进行搜索。

通过阅读本文，相信大家已经掌握了如何更高效地使用搜索引擎，接下来可以移步至 你真的会搜索吗？这 8 个搜索技巧你该掌握 继续阅读，相信在搜索技巧的加持下，大家的搜索技能会更上一层楼 。

以上就是本文的全部内容，希望对各位 IT 之家家友有所帮助，若文中有不足或错误之处，欢迎大家在评论区进行指正！

参考