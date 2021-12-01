2699~3999 元，荣耀 60 系列正式发布：全球首发高通骁龙 778G+ 芯片，高频 PWM 调光更护眼

IT之家 12 月 1 日消息，在今日的发布会上，荣耀 CEO 赵明正式发布了荣耀 60 系列数字旗舰，四曲屏 + 双圆环，全球首发高通骁龙 778G+ 芯片。

荣耀 60（778G）

8+128GB 版本 2699 元

8+256GB 版本 2999 元

12+256GB 版本 3299 元

荣耀 60 Pro（778G+）

8+256GB 版本 3699 元

12+256GB 版本 3999 元

荣耀 60 Pro 全球首发高通骁龙 778G Plus 芯片（采台积电 6nm，4x2.4GHz A78+4x1.8GHz A55，比 768G 提升 40%；还有 Adreno 642L GPU，图形性能提升 20%），搭载智慧内存引擎，2GB 的扩展效果甚至优于友商 5GB。通过测试，该机重新开启 20 个应用，其中 12 个应用可实现热启动。

外观方面，该机有幻境星空、朱丽叶、墨玉青、亮黑色四种配色可选，不但拥有复杂的钻彩工艺和打磨效果，而且打破工艺瓶颈，带来了更加完美的流光四曲屏，宣称是 2021 手机颜值天花板。

显示方面，荣耀 60 系列配备 6.78 英寸 OLED 屏，全系支持 10.7 亿色显示，屏幕对比度高达 500W：1，支持 DCI-P3 100% 广色域，而且荣耀 60 Pro 获得 HDR10 + 认证。

同时，荣耀 60 系列在暗光条件下使用高频 PWM 调光，无论是普通用户还是敏感用户，均感知不到频闪刺激，阅读更舒适。值得一提的是，高频 PWM 调光可以解决 DC 调光在暗光条件下的色差问题，让显示效果更加精准。

影像方面，荣耀 60 Pro 前置摄像头采用 5000 万像素 AI 超感知镜头，拥有 1/2.86 英寸大底（100° 超广角），而后置摄像头则是 108MP 主摄（1/1.52"）+5000 万像素超广角微距镜头（122°，2.5cm AF 微距，等效 13mm）+200 万像素战术镜头三摄，采用双圆环后置镜头，十分独特。

此外，荣耀 60 Pro 支持前置手势的 Vlog 操作，包括举手等五种隔空手势，例如举手翻转可切换前置、后置镜头；握拳可切换后置镜头主画面，前置镜头小窗画面（画中画模式）；OK 手势结束录制等。

值得一提的是，荣耀 60 系列针对 FPS 游戏打造了亚像素级超感触控体验。亚像素级触控方案把最高触控精度提升到 1/8 像素，手指每移动 1/8 个像素，游戏画面的内容都会同步刷新，从而让游戏体验更加顺滑。

根据荣耀实验室测试数据显示，荣耀 60 Pro 支持《王者荣耀》120fps 模式，1 小时平均帧率 118fps，高帧持续稳定。

荣耀 60 全系列标配 4800mAh 大电池，配合 66W 单电芯双回路的智慧超级快充，荣耀 60 系列可以在 15 分钟内充至 50%，45 分钟内充至 100%。与此同时，研发团队还为荣耀 60 系列带来了系统级功耗优化解决方案。

其他方面，该机还拥有双立体声扬声器、3 麦克风定向收音、耳机无线录音，运行 Magic UI 5.0，支持地铁智能卡片，整机厚 8.19mm，重 192g。