【IT之家评测室】荣耀 60 Pro 首发评测：美学基因浓厚，影像体验进阶

12 月 1 日，已经预热许久的荣耀 60 系列新机正式发布，这是荣耀数字系列迭代升级的首款产品，秉承着荣耀数字系列的美学基因和创新精神，荣耀 60 系列在设计、影像、性能、交互方面都迎来了升级，IT之家拿到了这款新品，现在第一时间奉上评测体验。

▲ 墨玉青（荣耀 60 Pro）

第一部分：外观设计

这一次，荣耀 60 系列带来了幻境星空、朱丽叶、墨玉青、亮黑色四款配色。

其中朱丽叶和幻境星空均采用了钻彩工艺，据官方资料，其借助双膜双纹双镀技术，在双层膜片的基础上实现双层纹理。

▲ 幻境星空（荣耀 60 Pro）

▲ 朱丽叶（荣耀 60）

不过，两款配色虽然采用了相同的钻彩工艺，但观感上是完全不同的，其中朱丽叶配色，后壳上是片状雪花纹理 + 放射状光线纹理，以及粉金色渐变 + 蓝绿色渐变；而幻境星空则是渐变闪光砂 + 凹镜纹理，以及蓝紫色渐变 + 镀银色底。

一台是粉扑扑，一台是亮晶晶，一对非常 CP 的配色。

▲ 朱丽叶（荣耀 60）

▲ 幻境星空（荣耀 60 Pro）

在整机造型设计上，荣耀 60 Pro 基本延续了荣耀 50 Pro 的设计语言，但前者在细节上有了更多修饰。

▲ 幻境星空（荣耀 60 Pro）

荣耀 60 Pro 延续了荣耀 50 Pro 的双圆双戒环设计，不同的是，荣耀 60 Pro 后置共有三枚镜头，三颗镜头的圆心处于一条中轴线，其中两枚主摄分别放置于两颗金属戒环之中，而补光灯则移到了镜头模组右侧。

▲ 墨玉青（荣耀 60 Pro）

此外，镜头模组的装饰台阶也采用了微曲面设计，在最上层，还有一圈类高光倒角的设计，看得出来，这是一款很抠细节的手机。

来到正面，荣耀 60 Pro 采用了四曲屏设计，而荣耀 60 则是传统的双曲屏。

▲ 荣耀 60 Pro

▲ 荣耀 60

所谓四曲屏，就是将屏幕上下两侧也进行了曲面弧度处理，相较于双曲屏，四曲屏因成本更高等原因，在诸如华为 P40 Pro、小米 11 Ultra 等手机上才能见到，当然，如果你要再往前探究四曲屏的话，非全面屏时代的荣耀 Magic 就曾采用过这种设计。

荣耀 60 Pro 的玻璃盖板上下为 52° 曲面，左右为 81° 曲面，四曲屏如同杯子满满当当的水，形成了一种充满张力的曲面，在视觉上也会进一步缩窄上下边框的黑边，给用户产生更强烈的沉浸观感。

另一方面，四曲屏不仅仅是好看，在交互上对触屏手势也非常友好，当你手指从屏幕上下左右边缘向内划动的时候，会产生由快到慢的非线性的划动手感，这么说似乎很玄学，但实际上当你真机上手，会很明显的感觉到交互体验的提升。

毫不夸张的说，闭着眼，只要摸到手机屏幕曲面，你也能立马知道这是一台荣耀 60 Pro。

当然，这里有个前提，你得把那张出厂膜揭掉。

荣耀 60 Pro 屏幕尺寸为 6.78 英寸，OLED，120Hz 刷新率，分辨率为 2652*1200，429PPI，拥有 100% DCI-P3，同时也是 10.7 亿色屏，支持 HDR10+，亮度为 600nit 典型值/800nit 典型值 (HBM)，支持 60-120Hz 的智能动态刷新率调节以及：支持 1920Hz 高频 PWM 调光、4096 级硬件调光、德国莱茵低蓝光护眼认证。

荣耀 60 Pro 长 163.9mm，宽 74.8mm，厚度为 8.19mm，重量 192g，整机尺寸和重量可以说是恰到好处，要知道，荣耀 60 Pro 机身内还塞进了一枚 4800mAh 的电池。

不过需要说明一点，荣耀 60 Pro 的中框是塑料材质，但好在表面有一层类金属漆涂层，看起来有点像不锈钢。

此外，荣耀 60 Pro 机身顶部还有额外的扬声器开孔，这种上下对称的立体声双扬，效果显然要比正面听筒好得多。

总的来说，荣耀 60 Pro 是一款很有设计感的手机，无论是四曲面还是背面工艺，都呈献给用户一种很精致、高端的美学。

第二部分：影像体验

前置，荣耀 60 Pro 搭载了定制的 5000 万 AI 超感知镜头，拥有 1/2.86 英寸底，支持高清直出 5000 万像素，这枚镜头也是一枚超广角镜头，支持 100° 超广角 Vlog 黄金焦段，在自拍时，也支持「广角」、「0.8x」、「1x」三个焦段。

在此基础上，荣耀 60 Pro 还给这枚前置镜头带来了动作捕捉和感知能力，可以使得摄像头在录制的同时捕捉与感知手势动作 ——“AI 手势识别，Vlog 隔空换镜”，用户在拍摄的过程中无需触按手机，只需隔空手势即可操作多种 Vlog 拍摄模式，目前，荣耀 60 系列支持“举手”“翻转”“握拳”“滑动”“OK”五种隔空手势。

下面通过几个简单的场景演示，来展示一下荣耀 60 系列主打的 Vlog 隔空换镜。

注：上传 gif 均有压缩，不代表真实拍摄画面

首先是“举手”，掌心朝向手机举手 2 秒，此时相机界面会出现“手掌”的图标，随后开启激活 3 秒倒计时，3 秒倒计时后启动录制，转变 OK 手势，即可结束录制。

▲“举手”“OK”隔空手势演示

你也可以通过手势来实现前后双镜位置切换：在拍摄过程中，举手激活手势识别功能，翻转为手背朝向屏幕，前置镜头拍摄切换为后置主摄镜头拍摄，该手势同样也可以将后置主摄镜头拍摄切换为前置镜头拍摄。

▲“举手→翻转”隔空手势演示

再如下图所示，举手激活手势识别功能，随后“握拳”，即可由当前拍摄模式切换为画中画拍摄模式。

▲“举手→握拳”隔空手势演示

此外，手势由掌心朝向屏幕，转变为掌心朝向屏幕并左右滑动，即可实现当前拍摄模式与双镜拍摄模式切换。

▲“举手→滑动”隔空手势演示

在体验过程中，荣耀 60 Pro 的识别率还是比较高的，当然，这也存在一定的学习成本。不过相较于传统的拍摄方式，这种手势操作自由度显然也要更高一些，非常适合那些喜欢拍摄炫酷创意 vlog 视频的博主和玩家。

后置镜头方面，荣耀 60 Pro 搭载了一颗 5000 万像素的超广角微距镜头，支持 122° 超广角（等效 13mm 焦段），2.5cm AF 微距，另外两枚则是 200 万像素的景深镜头和一亿像素高清主摄。

从规格来看，荣耀 60 Pro 镜头模组升级最大的是 5000 万像素超广角，妥妥的主摄级别，事实上这枚超广角镜头拍摄的样张也证实了这一点：

▲ 上图均为超广角样张

这枚 5000 万超广角拥有 122° 的视野，非常适合外出游玩时拍摄山水风景。不过在同一场景下，荣耀 60 Pro 的超广角和主摄色彩一致性较差，前者色彩略有发绿的倾向，还有进一步优化空间。

主摄部分，荣耀 60 Pro 延续了荣耀 50 Pro 的 1 亿像素高清主摄，F1.9 大光圈，拥有 1/1.52 英寸感光面积，在光线复杂的情况下，也可以提供比较好的宽容度表现。

就拍摄样张体验来说，白天光线充足环境下，荣耀 60 Pro 样张给人的第一观感还是相当讨喜的，拍摄的楼宇、天空、海水颜色都非常的舒服，曝光表现正常，基本挑不出什么毛病。

▲ 上图均主摄样张

▲ 主摄微距

▲ 主摄 2X

▲ 主摄 2X

夜晚环境，或者是光线稍暗的环境下，荣耀 60 Pro 基本也可以拍出一些令人满意的图片，只要光线不是特别暗，成片率还是相当高的。在一些光线条件苛刻的环境下，开启夜景模式之后，画面噪点明显较少，虽然肉眼看起来略“锐”了一些，但画面整体也更通透了。

▲ 主摄

▲ 主摄开启夜景

▲ 主摄

▲ 主摄开启夜景

第三部分：性能体验

上一代的荣耀 50 系列首发了骁龙 778G，而这一代荣耀 60 系列同样首发了骁龙 778G Plus。

骁龙 778G Plus 5G 移动平台发布于 10 月底，其采用台积电 6nm 制程工艺，包括 4 个 A78 架构大核心，1×[email protected]、3×[email protected]、4×[email protected]，GPU 为 Adreno 642L。

作为骁龙 778G 的后续产品，778G Plus 主要变化是 CPU 主频由 2.4GHz 升到了 2.5GHz。

性能部分，我们首先通过《王者荣耀》进行测试。

荣耀 60 系列支持《王者荣耀》120Hz 高帧率模式，IT之家实测显示，在最高画质下，开启极高帧率，30 分钟《王者荣耀》，荣耀 60 Pro 平均帧率能达到 121fps，最低帧为 97fps，游戏里绝大部分时间帧率都稳定在 120 帧，表现可谓非常出色了。

虽然对于《王者荣耀》游戏本身来说，778G Plus 多少有点性能过剩，但显然这也离不开荣耀 本身的性能优化。

《和平精英》，开启流畅画质、极限帧率，30 分钟游戏，平均帧为 60.72，妥妥旗舰表现，没什么好说的。

《英雄联盟手游》，同样最高画质，30 分钟游戏，平均帧率 60.45，需要说明一点，游戏中部和后部掉帧区域，均为游戏结算画面。在一些复杂的团战场景，游戏帧率依旧稳定如初。

最后，是《原神》，开启中档画质，游戏时间为 30 分钟，场景选择野外打怪。

如下图所示，荣耀 60 Pro 获得了 48.66 的平均帧表现，这个表现算是出乎笔者的意料了，在游戏中，虽然在某些战斗场景帧率会下降至 35fps 上下，但 30 分钟的游戏全程，荣耀 60 Pro 并未出现锁帧情况。

更重要的是，荣耀 60 Pro 还有着非常出色的温控表现，30 分钟《原神》游戏，荣耀 60 Pro 机身温度最大值也仅为 39.5°C，整机温度没有超过 40°C，相较于部分骁龙 888 系列产品，这个温控表现，可以用惊喜来形容了。

充电部分，荣耀 60 系列采用了 66W 单电芯双回路的超级快充，4800mAh 超大电池，官方表示可以在 15 分钟内充至 50%，45 分钟内充至 100%。

IT之家实测从 2% 充电至 100%，共耗时 40 分钟，跟官方的速度相差无几，这个充电表现基本能够满足绝大部分用户的日常需求了。

第四部分：Magic UI 5.0 体验

荣耀 60 系列搭载了 Magic UI 5.0，Magic UI 大家已经非常熟悉了，5.0 版本进一步对隐私安全、快捷易用、运行性能等方面进行了升级。

这里重点讲一下隐私保护。

Magic UI 5.0 带来了五大防护：保护用户重要信息不被滥用、个人数据不被泄露、使用场景不被骚扰、行为不被追踪、隐私不被偷窥。

在系统设置内，Magic UI 5.0 提供了权限访问记录展示 & 提醒功能，展示七天内 App 权限使用记录，方便用户第一时间知晓后台有哪些应用正在偷偷索取手机权限。

同样，针对位置信息这种敏感个人数据，Magic UI 5.0 提供了模糊位置功能，在权限管理界面，你可以选择是否开启精准位置，打开模糊位置后，对位置精度要求不高的 App，按照 1 平方公里的精度提供大致位置。

同样，Magic UI 5.0 也带来了维修模式，考虑到这个功能应用并不频繁，因此 「维修模式」开关放在「我的荣耀」App-服务里面。在手机店维修时，该模式可以为用户提供数据全隔离，进一步较少数据泄露的风险。

除了在用户隐私安全方面的升级，Magic UI 5.0 还升级了 AI 航旅出行助手，航班出行等场景以桌面卡片式提醒；针对手机侧的存储和管理提供了类似 windows 的文件管理体验；性能方面，借助 OS Turbo X 让性能体验进一步提升，包括智慧运存引擎、系统抗老化引擎、智能节电引擎的升级加持等等，这里就不一一阐述了。

总结：

根据市场调研机构 Strategy Analytics 发布的最新数据显示，2021 年 Q3，中国市场智能手机出货量为 8010 万部，同比下降 4%。经济的不确定性、零件短缺和更换周期的延长继续给市场带来挑战。而在上述大背景下，荣耀凭借 1400 万部的出货量来到了第三的位置，并实现了同比增长 109% 的出色成绩。

伴随着新荣耀产品线的加强，荣耀正在强劲反弹，黎明前最黑暗的时刻早已经成为过去，而已经发布的荣耀 60 系列，也必将再次成为荣耀冲刺高端市场的一针强心剂。

回到产品本身，荣耀 60 Pro 是一款高颜值和极具动态影像创造力的手机，特别是在 vlog 视频拍摄领域的创新，它可以让 Vlogger 拍视频更加得心应手，让每一个摄影爱好者都能讲好自己的视频故事，也年轻人视频拍摄的二次创造提供了更大的可能性空间。

除此之外，荣耀 60 Pro 还拥有诸如令人印象深刻配色、精致的四曲面设计、稳定的性能表现以及大电池快充等等特性，这些优势都将成为年轻人选择的理由。

价格信息：

荣耀 60（778G、双曲面）

8+128GB 版本 2699 元

8+256GB 版本 2999 元

12+256GB 版本 3299 元

荣耀 60 Pro（778G+、四曲面）