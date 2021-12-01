爱奇艺回应“裁员 20%-40%”传言：以官方信息为准

IT之家 12 月 1 日消息，今日，脉脉平台上有认证为爱奇艺员工的网友表示，爱奇艺正在裁员，裁员比例在 20%-40% 之间。报道称，目前裁员政策还在变化中，具体发放多少裁员补偿还存在不确定性。

对此，爱奇艺工作人员向红星新闻表示，对于裁员一事，建议后续关注官方渠道，以官方信息为准。

IT之家了解到，爱奇艺日前发布的财报显示，2021 年第三季度，其营收为 75.89 亿元，净亏损 17.07 亿元。

截至发稿，爱奇艺美股略涨，涨幅约 0.48%。