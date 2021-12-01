香港大学团队：已与内地疫苗公司分享奥密克戎变异株分离成果，将协助后续研发

IT之家 12 月 1 日消息，香港大学微生物学系于 11 月 30 日宣布成功从临床标本中分离出新冠变异病毒奥密克戎毒株，是亚洲首个研究团队成功分离和培养奥密克戎毒株，分离出来的毒株将可用于开发和生产灭活全病毒疫苗。

今日据南都报道，该项研究的负责人、香港大学医学院微生物学系讲座教授袁国勇在记者会上表示：“目前我们已与内地相关疫苗公司分享成果，协助新冠疫苗的后续研发。”

IT之家了解到，袁国勇介绍称，香港大学微生物学系从一名输入病例中获得病毒标本，该病毒株的分离和培养，都是在香港大学生物安全三级实验室（P3 laboratory）严格按照操作规范进行，预计 1-2 周后发布更多研究数据。

2021 年 11 月 9 日，南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒 B.1.1.529 变异株。短短 2 周时间，该变异株即成为南非豪登省新冠感染病例的绝对优势变异株，增长迅猛。11 月 26 日，WHO 将其定义为第五种“关切变异株”（variant of concern, VOC），取名希腊字母 Omicron（奥密克戎）变异株。

中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波此前在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，奥密克戎变异株的突变位点不影响我国主流核酸检测试剂敏感性和特异性。

许文波强调，针对奥密克戎变异株，中国已经做好了技术储备，灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗都已经做了前期的技术研究，包括一些序列的设计已经开始了。