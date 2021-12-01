苹果向法院提起上诉 ：推迟 App Store 支持外部支付链接

北京时间 12 月 1 日晚间消息，据报道，苹果公司今日向美国第九巡回上诉法院提出上诉，请求该法院驳回低级法院上个月做出的一项裁决，即要求苹果立即改变其 App Store 应用商店的运营模式。

今年 9 月，苹果向监管机构做出妥协，更新了 App Store 应用商店的政策，称将允许媒体类应用程序的用户绕过苹果应用商店，直接在第三方应用程序开发者的网站上进行支付。该政策将在 2022 年初在全球范围内生效。

但 10 月份，苹果对 Epic Games 案提出上诉，并申请暂缓允许开发者在应用内添加支付网站链接的强制令。如果该申请获得批准，则意味着苹果的新政策可能要等到 Epic Games 案件上诉结束才会执行。而该上诉过程可能耗时数年，该期间 App Store 应用商店高额的分成费用也将一直存在。

上个月，美国地方法院法官伊冯・刚萨雷斯・罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）拒绝了苹果的这一请求，称苹果必须遵守此前的法院命令，允许开发者添加链接或按钮，引导用户至外部支付选项，不得推迟。

对于该裁决，苹果当时就表示将提出上诉。今日，苹果向美国第九巡回上诉法院提出上诉，请求驳回罗杰斯的裁决。苹果认为，在 Epic Games 案的所有上诉得到解决之前，不应要求 App Store 进行额外的政策调整。

法官罗杰斯当时还下令，苹果必须在 12 月 9 日之前对 App Store 政策进行修改。为此，苹果今日在上诉文件中还请求第九巡回上诉法院在 12 月 8 日前采取行动。