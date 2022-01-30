贝索斯前妻去年减持 250 万股亚马逊股票，价值 85 亿美元

1 月 30 日消息，亚马逊提交给监管机构的申报文件显示，该公司创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）前妻麦肯齐・斯科特 (MacKenzie Scott) 2021 年减持了 250 万股亚马逊股票，价值高达 85 亿美元（约 542.3 亿元人民币）。

根据彭博社亿万富翁指数，斯科特目前的净资产约为 483 亿美元（约 3081.54 亿元人民币）。原本她的财富可能会更多，但自从与贝索斯离婚以来，她已经向全美数百家慈善机构捐赠了超过 86 亿美元（约 548.68 亿元人民币）。

作为世界第五富有的女性，斯科特的慈善捐赠步伐创下了新纪录。斯科特在博客中宣布了她的捐赠，并解释了她的动机和对社会不平等的担忧。

根据 2021 年 6 月的一篇帖子，斯科特在此之前至少捐赠了 27 亿美元（约 172.26 亿元人民币）。在去年 12 月的一篇帖子中，她开始选择对自己捐赠的金额保密。

斯科特的慈善事业由她位于西雅图的家族理财机构 Lost Horse 负责监督，但她使用专注于为非营利组织和慈善机构提供管理咨询服务的 Bridgespan Group 公司挑选和审查受赠目标。

监管文件还显示，斯科特仍持有 1490 万股亚马逊股票。贝索斯是世界第二大富豪，净资产约为 1689 亿美元（约 1.08 万亿元人民币）。