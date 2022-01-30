韩版宁王 LG 能源 IPO：首日市值 118 万亿韩元，拥有 30% 特斯拉电池供应订单

万亿宁王之后，动力电池赛道出现了第二个“巨物”。韩国 LG 能源，刚刚上市。

LG 能源是谁？全球第二大动力电池供应商，特斯拉车型上 30% 的电池是它的。

LG 能源有多“大”？上市首日报收市值 118 万亿韩元，合人民币 6240 亿元，与海南省 2021 年 GDP（6475.2 亿元）持平。LG 能源，会反超动力电池一哥宁德时代吗？

韩版宁德时代上市，有啥看点？

除了市值追平海南省，还是有必要多个维度直观理解 LG 能源上市的概念。首先，这是韩国资本市场有史以来最大规模 IPO。其次，LG 能源上市首日，市值冲到韩国第二，仅次于三星电子。

母公司 LG 集团的市值也因此翻了一倍，一举成韩国第二大财团。LG 能源如此连破纪录的 IPO，与 2018 年宁德时代登陆 A 股如出一辙。

一节小小的动力电池竟有如此大的能量，还是在全球电动车渗透不足 10% 的背景下。

汽车工业的新能源变革大势，也能从此窥见一斑。

LG 能源上市，还有哪些重要的信息？

根据 IPO 招股书，LG 能源拟发行 3400 万股新股，筹资总额为 109225 亿韩元（573 亿人民币）至 127500 亿韩元（670 亿人民币）。募资主要用途，是产能扩建和下一代全固态电池、锂硫电池技术研发。

上市之际，LG 新能源 CEO 权英寿放言：“预计在全球市场份额上超过宁德时代，成为全球第一。”说这话的当下，LG 能源在全球动力电池市场上仍然被宁德时代全面压制。

韩国市场研究机构 SNE Research 发布的数据显示，2021 年 1 月-11 月，LG 新能源以 20.05% 的市占率位列全球第二，大幅落后于宁德时代（31.8%）。

而且市占率相比 2021 年有 2.1% 的下降。但是 LG 能源面对宁德时代并非毫无胜算，甚至在一些方面有独特优势。

LG 电池，是啥段位？

弄清楚 LG 能源在电池赛道到底处于什么位置，和宁德时代竞争态势如何，可以从三个方面入手。

首先是产品。根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，宁德时代 2021 年年产能为 65.45 GWh，另有 92.5 GWh 在建，2021 年装机量为 80.51 GWh。与之相比，LG 能源此前曾透露，2021 年底产能可以扩张到 155GWh，但实际产量和装机量小于宁德时代。

此外，宁德时代电池产品中，成本更低的磷酸铁锂电池占据较大市场份额。而 LG 的产品全部为价格更高的三元锂电池，且高端电池 811 三元电芯的装机量占比较高。如果只看三元锂动力电池的出货量，LG 新能源已超过宁德时代。

这一点也直接造成了两家公司的根本差异。宁德时代的磷酸铁锂电池尽管在声量上不如比亚迪那么大，但曾毓群曾明确表示要增加产能，相应的减少三元锂电池产能。

这样的趋势恰好符合了国内磷酸铁锂电池的强劲势头。所以，宁德时代的业务布局也就清晰了，绝大部分业务服务国内主机厂，国内市占率过 50%。

在中国市场，LG 仅有 4% 左右市占率，且主要依赖特斯拉中国的订单。与之相对，LG 能源主打价格更高的三元锂电池，全球业务优势明显，特斯拉、通用、戴姆勒、标致雪铁龙、大众、本田、丰田、福特…… 美欧日主要车企，或多或少都签了 LG 的订单。

市场数据显示，2020 年全球中国以外的新能源汽车动力电池装车量为 81.2GWh，其中 LG 新能源的装机量为 26.8GWh，市场份额达到 33.1%。

宁德时代的海外装车量 5.3 GWh。市场份额为 6.5%，排名第五位。业务差异带来的是赚钱能力的不同。

LG 化学财报显示，2021 年二季度，LG 能源解决方案业务营收增长 82%，达到了 282.7 亿元，利润则增长 5 倍，高达 45.2 亿元；整个上半年，LG 营收约 518.3 亿元，净利约为 64.2 亿元。

2021 年，也是 LG 能源扭亏为盈的第一年。而市占率更高的宁德时代，上半年却只能交出营收 440.75 亿元，净利润 44.84 亿元的成绩单。对此曾有宁德时代工作人员解释：

LG 能源的业务包括了储能电池、动力电池和消费电池，宁德时代不涉及消费电池业务，只看储能和动力电池业务，LG 能源的盈利并不好看。

按照这样的说法，LG 是赢在了业务划分的手法上。但不可忽视的是，2021 年 LG 能源不但净利大幅上涨，毛利率也增幅明显，2021 年前三季度为 24.25%，与宁德时代仅有 3.26% 的差距。宁德时代的毛利率，呈逐年小幅下降趋势。

所以总的来看，宁德时代全球市占率大幅领先 LG 能源，但主要依托中国巨大的新能源汽车市场，海外业务仍在努力扩展中。

LG 能源无法在中国市场对万亿宁王构成任何威胁，但在海外，尤其是北美市场优势明显，而且主打的三元锂电池成本更高，应用车型售价也更高，带来的利润更多。

随着欧美新能源汽车市场的发展，万亿宁王和 LG 的对决，一定会发生在海外市场。

LG 能源发家简史

LG 新能源的前身，最早可以追溯到 1995 年 LG 化学旗下的电池业务部门。1999 年锂离子电池业务实现量产。21 世纪的第一个十年，全球动力电池格局就是韩系企业不断蚕食日系企业份额；第二个十年则是中国电池企业不断蚕食日韩市场份额。

电池业务部门时期，LG 能源一直被宁德时代压制，直到 LG 第四代掌门人具光谟的上任。具光谟的种种动作非常大胆，他不仅打破先例，从外部引进高管，而且还在 2020 年斥资 1.2 万亿韩元扩建中国南京的电池生产线。

2020 年，LG 化学抓住了特斯拉与松下合作产生嫌隙的窗口期，凭借更高的性价比和积极扩产计划，打破了松下独家供应特斯拉的局面，成为国产特斯拉的电池供应商。凭借国产特斯拉上市放量，以及搭载 LG 电池的大众 ID 系列、雷诺 Zoe、现代 Kona 等新能源车型在欧洲市场畅销，LG 化学开始在全球市场上领先宁德时代。

2020 年 12 月，在全球动力电池领域如日中天的 LG 化学电池事业部，决定拆分为独立全资子公司 LG 能源解决方案，并准备上市融资。可以看到，LG 能源的电池业务发家，是依托中国工厂性价比优势成功挤掉松下，搭上了特斯拉这趟快车。

2021 年，LG 给特斯拉供货预计超过 8 亿节，占特斯拉所有装车电池的 30% 左右。特斯拉效应带来的，是众多海外厂商订单，构成了 LG 能源的独特优势。LG 能源要在中国挑战宁德时代很难，同样的，宁德时代要在全球市场挑战 LG 也不容易。

One more thing

根据华尔街日报报道，LG 能源上市时，其高管特别向投资人强调：我们不是来自中国的公司。

为什么这么说？根据具有韩国政府背景的韩国汽车技术研究所称，LG 能源很难在绝对数量上跟宁德时代竞争，但是在当前国际环境下，LG 能源在西方市场准入上更有优势。你怎么看？