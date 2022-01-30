研究称纯电动汽车起火几率更低，但更难被扑灭

1 月 30 日消息，电动汽车有望帮助改善空气质量、降低燃料成本，并成为汽车制造商的新收入增长点。但随着向汽车电动化过渡，新的挑战也随之而来：装有锂离子电池的汽车起火时可能特别危险。

好消息是，电动汽车起火的情况并不经常发生。澳大利亚墨尔本 EV FireSafe 的项目主管艾玛・撒特克里夫（Emma Sutcliffe）表示，研究人员需要更多数据才能最终确定着火率，但初步研究表明，纯电动汽车发生火灾的情况很少见。

另一家公司 AutoInsurance EZ 的研究表明，电池电动汽车起火的几率仅为 0.03%，而内燃机汽车的着火几率为 1.5%。根据他们的研究，混合动力汽车既装有高压电池，又有内燃机，车辆发生火灾的可能性为 3.4%。

然而，撒特克里夫说，当火灾确实发生时，装有锂离子电池的电动汽车燃烧得更快，温度更高，需要更多的水才能被扑灭。在火势最初得到控制的几个小时甚至几天后，电池可能会重新起火，并使修理店和其他场所处于危险之中。

美国宾夕法尼亚州下梅里昂消防局首席消防官查斯・麦加维 (Chas McGarvey) 表示，他所在部门在 2021 年处理的一起特斯拉 Model S Plaid 起火时遇到挑战，汽车燃烧的温度非常高，甚至融化了下面的道路。

撒特克里夫也称：“很多时候，消防员和消防机构只是希望能找到解决方案。”随着如此多的新车型上路，宾夕法尼亚州消防局局长麦加维说：“我们仍在努力了解所有这些东西，但它们几乎每天都在变！”

马里兰州能源研究所所长埃里克・韦克斯曼（Eric Wachsman）说，锂离子电池强大到足以驱动乘用车的特性也会使它们很容易着火，特别是当电池内部的电池损坏或存在缺陷的时候。

韦克斯曼表示，锂离子电池的两个电极靠得很近，这增加了短路的可能性，而且电池里充满了易燃的液体电解质。他说：“这种易燃液体可能会进入所谓的热失控状态，开始沸腾，从而导致火灾。”

电动汽车包括电池管理系统，以保持内部高压电池保持在安全的工作温度下，这些系统控制电池的充放电速度。对它们的改进以及对电池本身的改进将使电动汽车变得更安全。

特斯拉最近宣布将从锂离子电池转向磷酸铁锂 (LFP) 电池。包括福特和大众在内的其他主要汽车制造商也在用 LFP 取代部分电动汽车中使用的镍或钴。

纽卡斯尔大学电化学教授保罗・克里斯滕森 (Paul Christensen) 说：“人们普遍认为这些电池要安全得多。”他认为，最终全电动汽车将比被它们取代的汽油或柴油车更安全。

克里斯滕森说：“我们已经花了很长时间来充分了解汽油车和柴油车的风险和危害。现在，我们必须更快地学习如何应对电动汽车带来的挑战。我们能够做到。“