南大光电：ArF 光刻胶尚未规模量产，2021 年有少量出货

集微网消息，近日，有投资在投资互动平台向南大光电提问，公司光刻胶市场开拓怎么样？客户需求如何？

南大光电 1 月 29 日在投资者互动平台表示，目前公司 ArF 光刻胶尚未规模量产，公司将积极拓展市场，争取早日实现量产。验证情况请关注相关信息披露。

值得一提的是，1 月 27 日，南大光电发布业绩预告称，公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1.31 亿元-1.42 亿元，同比增长 50.55%-63.19%，上年同期盈利为 8701.63 万元。

同时，南大光电还预计 2021 年扣除非经常性损益后的净利润为 6600 万元-7700 万元，同比增长 3017.03%-3536.54%，上年同期盈利为 211.74 万元。

关于业绩变动的原因，南大光电表示，2021 年，半导体材料行业景气度持续走高，下游市场需求旺盛，公司主要产品价格同比上涨。同时，公司充分发挥产业布局优势、技术优势和品牌优势，积极开拓市场，扩大产能，主要产品产销两旺。在 2020 年营业收入和归母净利润分别增长 85.13%、58.18% 的基础上，公司 2021 年主营收入和归母净利润继续保持快速增长，尤其是考虑到上年同期出售参股公司股权确认的投资收益等因素，2021 年扣非归母净利润增长强劲。（校对 / 日新）