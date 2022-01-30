为什么电流会产生嗡嗡响的奇怪声音？

为什么电流会发出嗡嗡噪音？这是危险的信号吗？人们可能在开灯、打开电视或者路过电线杆附近时听到过这种声音 —— 确定无疑的一种嗡嗡声。但为什么会是一种嗡嗡声呢？更重要的是，这是一种提示你的危险信号吗？

该电流声音也被称为“电源交流嗡嗡声”，是发电厂传输交流电产生的，之所以被命名为交流电是因为电流每秒改变方向许多次。

目前交流电每秒改变方向的次数取决于特定国家的标准，例如：在美国、加拿大和一些中南美洲国家，交流电以 60 赫兹或者每秒 60 次的频率改变电流方向，在世界上大部分国家，交流电的频率是 50 赫兹，即每秒 50 次改变电流方向。

人们听到的电流嗡嗡声通常是交流电频率的两倍左右，但究竟是什么振动产生这种电流嗡嗡声呢？通常是设备内部的磁性元件所致，举个例子，当你靠近电线杆时，你可能会听到一种叫做变压器的电磁装置产生的电流嗡嗡声，该电磁装置用于降低电压，使电流从发电厂传输至人们的家庭，因此从发电厂传输出来的高压电经过变压器之后不会超载家用电子产品。

变压器内部有一个感应器，它仅是一个磁性元件 —— 电磁铁，它是一块铁片，上面缠绕着一圈铁丝，每个变压器里面都有感应器。出于电气工程的原因，人们需要在电子设备内部安装一个电磁铁，用于实现期望的功能。所以你可以将这些磁性元件想象成小磁铁，它们被电流激活，在一秒钟内启动关闭 60 次（电极性反转），因此它们会发出振动。从荧光灯至烤面包机，所有电子产品都出现相同状况。

电线杆电线发出嗡嗡声的根源是一种叫做电晕放电的现象，当电线杆周围的电场大于在电线杆周围空气中产生电流的电场时，就可能出现这种嗡嗡的能量释放声音。该情况发生的可能性取决于天气状况，因为水增加了空气的导电性，目前大多数电线杆的设计都避免了该问题，至少在干燥条件下是这样的，如果电晕放电确实存在，就是很危险的，有证据表明，电晕放电会产生臭氧等有毒气体，如果人体吸入，会伤害肺部等器官组织。

但是人们日常使用的电子设备中电源嗡嗡声是危险的信号吗？

用“危险”这个词可能过于夸张了，这种嗡嗡声通常仅是电子设备正常工作时的状况，但有时也可能是出问题的迹象。如果它以前从未嗡嗡响过，现在突然开始嗡嗡作响，而且声音越来越大，就可能意味着该设备内部的某些元件即将失效损坏。