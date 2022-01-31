Steam 上周销量榜：《战神》三连冠，上架 PC 后销量已破百万，赚翻了

IT之家 1 月 31 日消息，Steam 公开了新一周（1 月 24 日至 1 月 30 日）的销量榜，《战神》获得三连冠，《怪物猎人：崛起》第二。
《战神》游戏背景设定在北欧，奎托斯再为人父。他与儿子阿特柔斯流落在外，身处险地。玩家将扮演主角，在极寒荒芜的土地生存和战斗。需要注意的是，Steam 国区售价 279 元，游戏不支持简体中文界面和字幕，但是支持繁体中文，目前的评价为“好评如潮”。
来自 SteamSpy 的数据显示，《战神》PC 版销量至少卖了 100 万份。需要说明一点， SteamSpy 只追踪公开个人资料的玩家信息，所以基于拥有游戏的玩家数量，预估卖出了一百万到两百万份。此外，还有 Epic 平台的销量，因此《战神》PC 版销量破百万是板上钉钉的事了。
IT之家了解到，Steam 农历新年特卖活动于北京时间 1 月 28 日凌晨 2 时正式开启，将持续到 2 月 4 日。一年一度的新年特卖活动，众多 3A 大作打折优惠，总计有数万款产品超值特卖。此外，活动期间用户前往点数商店，每日可领取免费贴纸。
榜单详情：
1.《战神》
2.《怪物猎人：崛起》
3.《消逝的光芒 2：人与仁之战 标准版》（预购）
4.《艾尔登法环》（预购）
5.《消逝的光芒 2：人与仁之战 终极版》（预购）
6.《严阵以待》
7.《全面战争：战锤 3》（预购）
8.《失落的方舟 铂金创始人礼包》
9.《僵尸毁灭工程》
10.《双人成行》