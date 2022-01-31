SpaceX：因恐龙袭击造成星链终端损坏，不在保修范围内

IT之家 1 月 31 日消息，SpaceX 的 Starlink 星链卫星互联网服务提出了一个独特的保修范围说明，因恐龙袭击造成星链终端损坏，不在保修范围内。

这一幽默的保修范围声明是由一位 Reddit 用户发现的，该用户分享了星链终端的保修范围和其他技术规格传单的部分图片。

由于用户盘经常在容易发生自然灾害的恶劣环境中使用，该文件告知用户，星链终端保修范围不包括由于 SpaceX 无法控制的情况（例如雷击和洪水）造成的损坏。该清单还补充说，“恐龙”造成的任何损坏也不包括在保修范围内。

保修不包括由于以下原因造成的损坏： 闪电、电涌、火灾、洪水、冰雹、风暴、地震、流星、太阳风暴、恐龙或其他自然力量。

此外，SpaceX 还告知用户，在前往火星的过程中使用 Starlink 可能引起的任何争议都将不受地球法律的管辖。

IT之家了解到，SpaceX 于去年 11 月推出了星链第二代产品。这款设备的天线由圆形变为矩形，同时配套路由器的体积也进行了缩减，其集成了 WiFi 功能。这款设备售价约合人民币 3191 元，但是需要等待一些时间才能发货。

SpaceX 公司在 1 月初公布了其星链互联网服务的最新情况，称已服务 14.5 万余用户。最近一段时间该公司将更多的卫星发射到了地球轨道之中。