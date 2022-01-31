受惠于 WiFi 7 市场前景，消息称台积电 7 纳米家族爆单

受惠于网通市场复苏与客户储备下世代 WiFi 升级需求大增，业界传出，台积电主力制程 7 纳米家族制程爆单，尤其 6 纳米制程需求总量增速，持续超越 5 纳米与公司预期的成长幅度。业内人士看好，今年上半年台积电 7 纳米家族制程营收与获利贡献将持续居冠。

台积电 7 纳米家族包含 7 纳米与 6 纳米制程。业界传出，网通市场先前受制于半导体供应链不顺，相关芯片大缺货，在历经近一年的各种调整之后，近期加速复苏；同时，网通相关 WiFi 6/6E 乃至于下世代 WiFi 7 发展正从成熟制程转进更先进制程，在该先进制程量产规模领先的台积电受益较大。

据了解，博通、联发科等网通芯片指标厂今年都规划先推出 WiFi 7 相关样品，英特尔也积极布局相关网通产品线，相关大厂多数采用台积电 6 纳米制程，目标 2023 年逐步推出产品，抢攻 2024 年后相关标准制定后带来的庞大商机，推升了台积电 7 纳米家族产能饱和。

网通业界普遍预期日后应用更大的突破在 WiFi 7，该产品向下相容 WiFi 6E 与 WiFi 6，更能扩大通讯生态系统，备受市场期待，相关产品外传设计多采用 7 纳米家族，时间表也较先前加速，相关网通芯片大厂去年底更陆续向晶圆代工厂签三年期以上长约。

台积电去年 7 纳米营收占比 31%，虽然 5 纳米量产后快速成长，但因 7 纳米家族制程仍稳居第一，特别是隶属 7 纳米家族的 6 纳米技术在 2020 年量产后加速成长。