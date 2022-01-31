T-Mobile 将从 4 月 2 日开始解雇未接种新冠疫苗的员工

IT之家 1 月 31 日消息，据彭博社报道，T-Mobile 将从 4 月 2 日解雇未完全接种 COVID-19 疫苗的公司员工。

该运营商在收到一封内部电子邮件后确认了截止日期，T-Mobile 的首席人力资源官 Deeanne King 在该电子邮件中表示，该公司将让截至 2 月 21 日已外出但仅打了一剂疫苗的员工休无薪假。

“T-Mobile 的办公室只有那些接种了 COVID-19 疫苗的人才能进入，我们已经告诉了员工，要求办公室工作人员在 4 月 2 日之前全面接种疫苗，”T-Mobile 的一位发言人表示。“我们知道这对一些员工来说是一个非常个人化的决定，但我们相信采取这一步骤将使我们处于保护 T-Mobile 社区的最佳位置。”

不过，T-Mobile 告诉 The Verge，它将“针对某些角色、地点和法律规定的住宿和豁免”提供一些豁免。

IT之家了解到，其他大型美国公司也对员工施加了类似的最后期限。例如，谷歌的员工必须在 1 月 18 日之前宣布他们的疫苗状态。公司将把那些拒绝拍摄或未能获得有效豁免的人安排带薪行政假，为期 30 天。然后，它将让这些工人休长达六个月的无薪假，如果他们不遵守该政策，最终将解雇他们。