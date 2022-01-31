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Neil Young 等歌手删除音乐后，Spotify 公开内容政策，并设立新冠信息中心

2022/1/31 12:33:16 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 1 月 31 日消息，据《华尔街日报》报道，随着越来越多的艺人和播主公开反对 Spotify Technology SA（SPOT）的播主 Joe Rogan，音乐流媒体公司 Spotify 已经采取措施，让自己的内容政策更加透明

当地时间 1 月 30 日，Spotify 公开了内容政策，并创建了一个新冠信息中心，以回应民谣摇滚歌手 Neil Young 上周从 Spotify 流媒体服务中删除音乐的举动。

IT之家了解到，Neil Young 表示，他反对 Rogan，尤其是后者关于新冠疫情和疫苗的播客。Neil Young 行动带动其他人跟进，包括民谣歌手 Joni Mitchell

周日，Spotify 首席执行官 Daniel Ek 称 Spotify 的整体内容政策一直不透明，并表示他们有义务做更多工作，以保持平衡和获取来自医学和科学界广泛接受的信息，来度过这个前所未有的时代。

报道称，知情人士表示，Spotify 最近几周没有删除 Rogan 的任何一集节目。Rogan 建议健康的年轻人不需要接种新冠疫苗，这些节目遭到强烈指责，称其传播有关新冠疫苗的错误信息。

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关键词：spotify

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