中国铁路：这座高铁站上新，旅客刷身份证即可完成“实名制核验”和“健康码查验”

IT之家 1 月 31 日消息，据中国铁路发布，在常态化疫情防控下，为了让旅客出行更便捷，中国铁路呼和浩特局集团有限公司呼和浩特站对进站口的实名制验证闸机进行了系统升级。旅客仅需刷身份证，即可完成“实名制核验”和“健康码查验”两项操作。

不仅提高了旅客进站速度，而且极大程度方便了脱网人群进站乘车，这种方便快捷的进站方式如何操作呢？

只要使用过防疫健康信息码的旅客，在进出站口的验证闸机刷身份证，屏幕上就会出现健康码的状态，进站更为便捷。

这种验证方式安全吗？

这样的验证方式是安全的，进站口闸机可以实时查询健康码数据。

如果扫码出现非绿码情况，会如何处理呢？

如果出现非绿码情况，闸机和工作人员的终端会同时报警。工作人员将配合旅客进行二次核验，确认为“非绿码”旅客后，将按照疫情防控相关规定处置。

使用其他有效证件进站乘车或者持电子临时乘车身份证明的旅客怎样通过闸机呢？

在进站口闸机旁设有人工通道，仅需向工作人员提供身份证号码即可查询健康码状态，同样也无需再出示绿码。

进京旅客还需单独出示“北京健康宝”吗？

已经购买进京车票的旅客，只要之前申请过“北京健康宝”，在通过实名制验证闸机时，系统会自动查询您的“北京健康宝”状态，无需在乘车前再次出示手机上的健康码。

由于各地疫情的变化，防疫政策也会进行动态调整，旅客出行前可登录铁路 12306App，查看出行目的地的防疫政策。

温馨提示：

含有酒精的消毒洗手液不可以携带，乘车期间请全程佩戴好口罩。