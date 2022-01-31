欧洲首台超 5000 量子位元的量子计算机在德国启动

据澎湃新闻报道，近日，欧洲首台超过 5000 量子位元的量子计算机在德国于利希研究中心 (Forschungszentrum Jülich) 启动。该中心表示这是欧洲量子计算机发展的一个重要里程碑。这台超级量子计算机由加拿大量子计算系统供应商 D-Wave 公司制造，是该公司迄今为止计算能力最强大的机器，并首次部署在公司总部之外。

这台量子退火 (Quantum annealing) 计算机本质上与绝热量子计算的思路相同，该机器旨在处理优化和采样问题。量子退火方式的优势在于，其系统稳定性要远高于量子门方式。

借助这台超级量子计算机，以及建立在于利希研究中心的远程云访问 D-Wave 量子系统，该中心能够在早期阶段就参与量子计算的实际应用。

量子计算机有望给药物开发、网络安全、金融建模、天气预报和许多其他领域带来革命性的改变，处理经典计算机无法解决的问题。

为尽早实现量子计算商业应用，该中心建立了于利希量子计算用户基础设施 (JUNIQ)，为欧洲不同的用户群体提供对量子计算系统的友好访问。未来，于利希研究中心将向德国和其他欧盟研究人员及公司提供设施，利用 JUNIQ 帮助他们使用量子计算机，从实验系统、机器原型到首个生产系统，并开发算法和应用程序。