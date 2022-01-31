全国新冠疫苗接种剂次超 30 亿剂次

IT之家 1 月 31 日消息，国家卫健委今日宣布，截至 2022 年 1 月 30 日，全国 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗 300019.8 万剂次。

截至 2022 年 1 月 10 日，全国 31 个省 (自治区、直辖市) 和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗超过 29 亿剂次，间隔 20 天。

截至 1 月 30 日 24 时，据 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例 1937 例（其中重症病例 10 例），累计治愈出院病例 99500 例，累计死亡病例 4636 例，累计报告确诊病例 106073 例，现有疑似病例 4 例。累计追踪到密切接触者 1522986 人，尚在医学观察的密切接触者 38879 人。

31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者 52 例，其中境外输入 48 例，本土 4 例（均在黑龙江齐齐哈尔市）；当日转为确诊病例 4 例（境外输入 3 例）；当日解除医学观察 36 例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者 812 例（境外输入 687 例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例 32493 例。其中，香港特别行政区 13679 例（出院 12753 例，死亡 213 例），澳门特别行政区 79 例（出院 79 例），台湾地区 18735 例（出院 13742 例，死亡 851 例）。

（上述信息来自国家卫生健康委员会官方网站）