拜年纪大火，B 站美股一度暴涨 12%

IT之家 1 月 31 日消息，除夕夜，哔哩哔哩（B站）的网络贺岁视频节目“拜年纪”准时上线，2022 哔哩哔哩拜年纪正在直播中。

B站“拜年纪”对于年轻人而言，是属于自己的春晚，它将B站平台上的年度创作能量和潮流精华凝聚其中，于 2011 年 2 月首次推出，此后一年一度，今年已是第 12 年。

截至IT之家发稿，哔哩哔哩美股涨超 12%，现报 34.28 美元，市值 129.66 亿美元。