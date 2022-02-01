AR / VR 部门将影响 100 亿美元利润？Meta 元宇宙业务面纱将被揭开

北京时间 2 月 1 日早间消息，Facebook 于去年 10 月将公司重新命名为 Meta，并阐述了对互联网未来发展的愿景。在这样的互联网世界里，人们可以通过虚拟人在数字世界中实现互联，或是前往古罗马这样的地点。Facebook 此举引发了对虚拟现实的投资热潮。

这家现在叫作 Meta Platform 的公司将于本周三公布去年第四季度财报。届时，投资者将获得一个窗口，了解公司 CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）押注元宇宙业务对公司财务状况的影响。

Meta 计划首次公布增强现实和虚拟现实硬件部门 Reality Labs 的业绩。该公司此前预警称，这方面的投资将对 2021 年利润造成 100 亿美元的负面影响，并且“在不久的未来”中不会盈利。

该公司正在招募工程师，并收购多家虚拟现实游戏工作室，以建设元宇宙。元宇宙是个非常宽泛的未来主义概念，可以支持用户通过多种设备访问虚拟世界。扎克伯格认为，在移动互联网之后，元宇宙将成为互联网发展的下个形态。

分析师表示，他们希望了解 Reality Labs 的盈利情况，该业务会在多长时间里拖累 Facebook 的广告业务，以及虚拟现实头显的销售状况。

VoxPop 的虚拟现实市场分析师史蒂芬妮・拉马斯（Stephanie Llamas）表示：“作为分析师，这对我来说非常重要。不需要层层挖开 Facebook 的财报，只要了解 Reality Labs 就行。”

Meta 此前预计，第四季度非广告业务营收将同比下降。上年假日季，Quest 2 虚拟现实头显在发布阶段销售强劲，而第四季度的销售情况同比表现疲软。

Meta 还没有公布 Quest 头显的销售数字。去年 7 月，Meta 宣布召回 Quest 2 的面部泡沫衬垫，影响了在美国售出的 400 万台头显。近期，Oculus 应用在美国版 iPhone App Store 的免费应用排行榜中排名第一，表明这款头显在近期的圣诞假日季期间销售强劲。

不过，投资者最关心的仍然是 Meta 核心的数字广告业务。该公司 10 月份表示，第四季度将面临“重大的不确定性”。

Meta 拥有全球第二大数字广告平台，仅次于谷歌。该公司预警称，苹果对用户隐私保护规则的调整可能带来持续影响，导致品牌更难在 Meta 旗下 Facebook 和 Instagram 等社交媒体平台上进行精准的广告投放并衡量效果。分析师表示，Meta 此前对即将发布的财报给出的预期较低，但有关这些影响以及与新冠病毒疫情相关的问题仍然存在。

Evercore ISI 分析师马克・马哈尼（Mark Mahaney）表示：“苹果关于用户追踪的调整显然对 Facebook 第三季度业绩造成了负面影响。问题是，他们是否能降低这种风险，还是会看到风险变得更大？”

Global X 研究分析师佩德罗・帕兰德拉尼（Pedro Palandrani）认为，元宇宙是个“长期的故事”，而短期内投资者将会关注 Meta 如何应对苹果的政策调整，电商行业的动态，以及该公司如何推动消息和内容服务，例如短视频应用 Reels 的变现。

Meta 公布的 2020 年营收约为 860 亿美元。该公司目前尚未具体阐述，将如何通过元宇宙业务去盈利。去年 11 月，Meta 提到了元宇宙对于品牌的潜在机会，例如沉浸式的虚拟商店，以及举办付费的混合现实活动。该公司已经邀请多名广告行业的高管，将在下个月举办的虚拟圆桌会议上讨论品牌升级，以及关于元宇宙业务的计划。

根据华尔街的估计，Meta 该季度营收将为 333.8 亿美元，同比增长 18.9%，每股收益将为 3.84 美元，略有下降。该公司此前预计，2021 年的总费用支出为 700 亿至 710 亿美元，2022 年的全年费用支出预计将为 910 亿至 970 亿美元。