供货延迟，消息称三星 Galaxy S22 系列手机遭遇供应链混乱之苦

IT之家 2 月 1 日消息，根据爆料人士 Jon Prosser 的说法，永无止境的供应链混乱可能已经打击了三星的新旗舰手机 Galaxy S22 的供应，导致出货会延迟。

该消息人士称，并非所有的 Galaxy S22 型号都会首日销售。相反，供应可能会被分割。据报道，三星 Galaxy S22 Ultra 将从 2 月 25 日开始供应，而 3 月 11 日将是三星 Galaxy S22 和 S22 + 面向用户发货的时间。

从 Jon Prosser 的推文截图中可以看出，三星没有计划推迟三星 Galaxy S22 的正式发布时间，该产品将于 2 月 9 日发布。这家韩国科技巨头还将在新的 Galaxy S22 智能手机发布的当天开始接受预购。因此，实际上，改变的是三星 Galaxy S22 + 和 S22 标准版机型的可用性。

除了下一代 S22，三星还计划在 Unpacked 活动上宣布 Galaxy Tab S8 平板电脑。同时，Tab S8 可能将从 2 月 22 日开始在零售店出售。

回到新的 S22 系列，它将采用 Exynos 2200 和骁龙 8 Gen 1，这取决于不同的国家和地区市场。

三星 Galaxy S22 系列的传闻规格

三星 Galaxy S22 和 S22 + 机型有三个摄像头设置 ——5000 万像素主摄像头，超广角摄像头，以及 3 倍光学变焦的摄像头。最高配置，也就是三星 S22 Ultra，预计将提供 108MP 的主摄像头。其他令人兴奋的功能包括 120Hz 显示屏，立体声扬声器，快速充电，无线充电，以及防水防尘功能。

同时，下一代三星 S22 Ultra 将拥有 5000mAh 的电池，并支持 45W 的充电速度，这可能比 Galaxy S21 中使用的 25W 要好得多。45W 的充电器当然不是目前市场上最快的充电速度，但它足以让电池在一小时内从 0 充到 100％。