虎年停产的首款电动车，宝马 i3 纯电车回顾：上市 9 年卖得还没有 Model 3 半年多

宝马纯电动车型 BMW i3，承载电动转型希望，现在迎来了停产结局。从 2013 年正式发售至今，BMW i3 走过 9 年时光，卖出约 25 万辆。

至此，这款宝马纯电动车的开山之作，见证了宝马电动化转型的起步，却也因市场遇冷而间接拖慢宝马的电动化转型。如今宝马纯电动车产品矩阵快速扩大，BMW i3，也完成自己的使命。为新车型让位，腾出产能，停产（可能）是 BMW i3 最好的归宿。

宝马 i3 即将停产

据外媒 electrek，宝马发言人在最近的采访中证实，宝马首款纯电动车型 *BMW i3，将在今年 7 月份迎来停产。最后一辆 BMW i3，将在德国莱比锡工厂下线。

在此之前，BMW i3 已经于 2020 年停止在国内销售。

BMW i3 的补位者，是一款紧凑型纯电动 SUV—— 宝马 iX1。根据官方消息，宝马 iX1 原计划在今年上半年上市，但因工厂建造延误，上市时间被推迟到 2024 年。不过除了 iX1，第二代 Mini Electric，也是 BMW i3 停产之后的替补之一。

这款车由宝马和长城合资成立的光束汽车生产，预计在 2023 年正式上市。同时，iX1 和 Mini Electric 都是基于宝马 FAAR 平台，也就是说，BMW i3 采用的 Drive Life 平台，也会与 BMW i3 一起，成为过去式。

作为宝马纯电动车的先行者，BMW i3 最早在 2011 年，以概念车的形式亮相。两年之后，BMW i3 正式量产，并率先登陆偏爱紧凑车型的英国市场。

BMW i3 量产车型保留了大量的概念车型元素，配备后铰链式后门和碳纤维结构掀背，造型新奇，上市之初赚足了眼球。动力形式上，BMW i3 有纯电动和增程式两种选择，使用 22.2kWh 的锂离子电池，最大功率 168BHP（制动马力）。

其后在 2017 年，BMW i3 迎来改款，电池容量提升到 33.3kWh。同年宝马还推出功率更高的新车型 BMW i3 S。

价格方面，BMW i3 早期版本在 50 万元人民币左右，最近两年的后续版本价格下降到 30 万元人民币区间。

销量方面，公开数据显示，BMW i3 从 2013 年上市到 2021 年 10 月份，销量超过 20 万辆。预计到今年 7 月停产之前，销量将达到 25 万辆左右。

从第一次亮相到停产，BMW i3 走过 11 年的时光。

这款车对宝马的意义，不仅是第一款量产纯电动车，同时也见证了宝马电动化转型的起步。

如今宝马电动化转型步伐加快，BMW i3 完成了自己的使命，为“新人”让位。

为何停产？

BMW i3 停产，原因无二：

被寄予厚望的 BMW i3，缺乏市场竞争力。

2011 年 BMW i3 概念车亮相之后，宝马被外界看作传统车企最先吹响电动化转型号角的那一个。

量产的 BMW i3，自然也被看作宝马进军纯电动车领域的尖刀。

但是从销量来看，BMW i3 显然无力承担这样的重任。

数据显示，BMW i3 上市的开局之年，也就是 2014 年，全球销量 16052 辆。

截止到 2021 年，BMW i3 的销量定格在 22.68 万辆，平均每年销量 2.8 万辆。

对比同级别车型，这样的市场表现实难有竞争力。

同为紧凑型纯电动车的大众 ID 3，2019 年中在欧洲上市，2020 年正式开启交付，到当年年末，累计销量就达到 5.4 万辆。

外界也普遍认为，正是 BMW i3 的表现差强人意，间接导致宝马电动化转型计划趋于保守，落后于友商之后，起了大早赶了晚集。

而且作为一款 9 年前上市的电动车，无论智能性还是平台扩展能力，都很难在当下的市场中竞争。

在此之下，宝马选择将 BMW i3 撤下生产线，为更有竞争力的产品腾出产能，无疑是上佳选择。

宝马官方透露，BMW i3 停产之后，将会对生产线进行改造，为生产新车型 Mini Countryman 做准备。同时，宝马发言人还表示，纯电动车产品矩阵的快速扩大，也还是 BMW i3 停产的重要原因。

到今年年底，宝马将在全球市场上推出 6 款纯电动车型，到 2023 年，宝马的纯电动车型将增加至 13 款。毫无疑问，虽然 BMW i3 并未有出色的市场表现，但至少，也为宝马的电动化转型提供了经验。

现在结束自己的历史使命，停产，或许就是这位老将的最好归宿。