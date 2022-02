苹果 CEO 库克送春节祝福：愿虎年给你带来勇气和力量

IT之家 2 月 1 日消息,苹果公司首席执行官蒂姆・库克 @TimCook 微博 发文称“祝大家春节快乐!愿虎年给你带来勇气和力量。”

祝大家春节快乐!愿虎年给你带来勇气和力量。臻美的 ShotoniPhone 照片来自 Zerry Song。Sending wishes of joy to everyone this Lunar New Year! May this Year of the Tiger bring you courage and strength. Beautiful ShotoniPhone photo by Zerry Song.