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苹果 CEO 库克送春节祝福：愿虎年给你带来勇气和力量

2022/2/1 15:07:50 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 2 月 1 日消息，苹果公司首席执行官蒂姆・库克 @TimCook 微博 发文称“祝大家春节快乐！愿虎年给你带来勇气和力量。”

祝大家春节快乐！愿虎年给你带来勇气和力量。臻美的 ShotoniPhone 照片来自 Zerry Song。Sending wishes of joy to everyone this Lunar New Year! May this Year of the Tiger bring you courage and strength. Beautiful ShotoniPhone photo by Zerry Song.

IT之家了解到，苹果中国官网还特地上线了虎年春节彩蛋，在首页上下滑动时会随机出现小老虎 emoji，在苹果中国官网首页滑动的越快，emoji 出现的数量就越多

此外，苹果还公布了 2022 虎年短片《卷土重来》。这部短片由《钢的琴》导演张猛执导，时长 23 分钟，使用 iPhone 13 Pro 拍摄。

此前，苹果还推出了 AirPods Pro 虎年特别款，定价 1999 元。苹果表示，继牛年首次推出官方设计之后，继续为虎年打下独特印记，带来 AirPods Pro 充电盒上的特别款镌刻，还有外包装上的专属标志。

AirPods Pro 虎年特别款

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关键词：iphone苹果库克

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