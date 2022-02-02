谷歌母公司 Alphabet 2021 年 Q4 营收 753 亿美元，净利润 206.42 亿美元同比增长 36%

北京时间 2 月 2 日凌晨消息，Alphabet（谷歌母公司）今天发布了该公司截至 12 月 31 日的 2021 财年第四季度财报。报告显示，Alphabet 第四季度总营收为 753.25 亿美元，与上年同期的 568.98 亿美元相比增长 32%；不计入汇率变动和对冲效应的影响，Alphabet 第四季度总营收为 753.95 亿美元，同比增长 33%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度净利润为 206.42 亿美元，相比之下上年同期的净利润为 152.27 亿美元，同比增幅为 36%。

主要业绩：

——Alphabet 第四季度总营收为 753.25 亿美元，与上年同期的 568.98 亿美元相比增长 32%；不计入汇率变动和对冲效应的影响，Alphabet 第四季度总营收为 753.95 亿美元，同比增长 33%。Alphabet 按照美国通用会计准则计算总营收，未扣除流量获取成本（TAC）。Alphabet 第四季度流量获取支出，也就是同合作伙伴共享的营收为 134.27 亿美元，相比之下上年同期为 104.66 亿美元；

—— 按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度运营利润为 218.85 亿美元，在营收中所占比例（即运营利润率）为 29%。相比之下，按照美国通用会计准则，Alphabet 上年同期运营利润为 156.51 亿美元，在营收中所占比例为 28%；

—— 按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度净利润为 206.42 亿美元，相比之下上年同期的净利润为 152.27 亿美元，同比增幅为 36%；

—— 按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度每股摊薄收益为 30.69 美元，相比之下上年同期的每股摊薄收益为 22.30 美元。

Alphabet 和谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）表示：“我们对人工智能技术的深度投资将继续推动个人和企业在我们最重要的产品身上获得非凡而有用的体验。第四季度，我们的广告业务持续强劲增长，帮助数百万企业蓬勃发展并找到新客户。尽管供应紧张，但我们的 Pixel 手机仍创下季度销售纪录，云业务也继续强劲增长。”

Alphabet CFO 露丝・波拉特（Ruth Porat）表示：“公司第四季度的营收为 750 亿美元，同比增长 32%，这反映出了广告客户支出广泛的强力增长和强劲的消费者在线活动，同时也反映出了谷歌云收入的持续大幅增长。我们的投资能向个人、合作伙伴和企业提供所需的服务，从而帮助我们推动了这一增长，并将继续投资于长期机会。”

财务分析：

Alphabet 第四季度总营收为 753.25 亿美元，与上年同期的 568.98 亿美元相比增长 32%。如果汇率同上年同期持平（不计入外汇风险管理计划的相关得益），Alphabet 第四季度营收的同比增长率为 33%。

Alphabet 旗下谷歌部门的谷歌搜索及其他业务第四季度营收为 433.01 亿美元，高于上年同期的 319.03 亿美元；YouTube 广告业务营收为 86.33 亿美元，高于上年同期的 68.85 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第四季度网络营收，也就是谷歌合作伙伴网站通过 AdSense 计划所产生的营收为 93.05 亿美元，高于上年同期的 74.11 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第四季度广告营收（即以上各项业务的营收总和）为 612.39 亿美元，高于上年同期的 461.99 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第四季度其他营收为 81.61 亿美元，高于上年同期的 66.74 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第四季度服务营收总和（即以上各项业务的营收总和）为 694.00 亿美元，高于上年同期的 528.73 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第四季度谷歌云业务营收为 55.41 亿美元，高于上年同期的 38.31 亿美元。

Alphabet 第四季度“Other Bets”业务营收为 1.81 亿美元，低于上年同期的 1.96 亿美元。

Alphabet 第四季度对冲收益为 2.03 亿美元，相比之下上年同期的对冲损失为 200 万美元。

按地区划分，Alphabet 第四季度来自于 EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的营收为 231.53 亿美元，与上年同期的 172.38 亿美元相比增长 34%，不计入汇率变动的影响为同比增长 35%；与上一季度相比增长 17%，不计入汇率变动的影响为环比增长 19%。Alphabet 第四季度来自于亚太地区的营收为 127.32 亿美元，与上年同期的 99.09 亿美元相比增长 28%，不计入汇率变动的影响为同比增长 31%；与上一季度相比增长 9%，不计入汇率变动的影响为环比增长 10%。Alphabet 第四季度来自于美国的营收为 347.90 美元，与上年同期的 267.03 亿美元相比增长 30%，与上一季度相比增长 17%。Alphabet 第四季度来自于美洲其他地区的营收为 44.47 亿美元，与上年同期的 30.50 亿美元相比增长 46%，不计入汇率变动的影响为同比增长 44%；与上一季度相比增长 21%，不计入汇率变动的影响同样为环比增长 24%。

Alphabet 第四季度流量获取支出（TAC），也就是同合作伙伴共享的营收为 134.27 亿美元，相比之下上年同期为 104.66 亿美元。

Alphabet 第四季度总成本和支出为 534.40 亿美元，高于上年同期的 412.47 亿美元。其中，Alphabet 第四季度营收成本为 329.88 亿美元，高于上年同期的 260.80 亿美元；研发支出为 87.08 亿美元，高于上年同期的 70.22 亿美元；销售和营销支出为 76.04 亿美元，高于上年同期的 53.14 亿美元；总务和行政支出为 41.40 亿美元，高于上年同期的 28.31 亿美元。

Alphabet 第四季度其他收入（净值）为 25.17 亿美元，相比之下上年同期的其他收入（净值）为 30.38 亿美元。

按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度运营利润为 218.85 亿美元，在营收中所占比例（即运营利润率）为 29%。相比之下，按照美国通用会计准则，Alphabet 上年同期运营利润为 156.51 亿美元，在营收中所占比例为 28%。其中，谷歌服务部门的运营利润为 259.93 亿美元，高于上年同期的 190.66 亿美元；谷歌云部门的运营亏损为 8.90 亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为 12.43 亿美元；“Other Bets”业务的运营亏损为 14.50 亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为 11.36 亿美元；未分配企业成本为 17.68 亿美元，相比之下上年同期为 10.36 亿美元。

按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度净利润为 206.42 亿美元，相比之下上年同期的净利润为 152.27 亿美元，同比增幅为 36%。按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度每股摊薄收益为 30.69 美元，相比之下上年同期的每股摊薄收益为 22.30 美元。

Alphabet 第四季度来自于业务运营活动的净现金为 249.34 亿美元，相比之下上年同期为 226.77 亿美元。Alphabet 第四季度自由现金流为 185.51 亿美元。

截至 2021 年 12 月 31 日，不计入被分类为持有待售的现金，Alphabet 持有的现金和现金等价物总值为 209.45 亿美元，相比之下截至 2020 年 12 月 31 日为 264.65 亿美元。

截至 2021 年 12 月 31 日，Alphabet 在全球范围内共雇佣了 156500 名全职员工，相比之下截至 2020 年 12 月 31 日为 135301 名。

网络直播和电话会议信息：

投资者可以访问 Alphabet 网站的投资者关系频道 investor.google.com 收听 Alphabet 电话会议的网络直播，电话会议将于美国东部时间 2 月 1 日下午 4 点半（北京时间 2 月 2 日凌晨 5 点半）开始。

分析师预期与股价变动：

Alphabet 第四季度总营收为 753.25 亿美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29 名分析师此前平均预期 Alphabet 第四季度营收将达 721.3 亿美元。按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度每股摊薄收益为 30.69 美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期 Alphabet 第四季度每股收益将达 27.48 美元。财报发布后，Alphabet 股价在纽约市场的盘后交易中大幅上涨了 7% 以上。

当日，Alphabet（Nasdaq：GOOGL）股价在纳斯达克常规交易中上涨 43.60 美元，报收于 2757.57 美元，涨幅为 1.61%。在随后截至美国东部时间 2 月 1 日下午 4 点 37 分（北京时间 2 月 2 日凌晨 5 点 17 分）的盘后交易中，Alphabet 股价再度上涨 200.42 美元，至 2957.99 美元，涨幅为 7.27%。过去 52 周，Alphabet 的最高价为 3037.00 美元，最低价为 1914.49 美元。