AMD 第四季度营收 48 亿美元，净利润 9.74 亿美元同比下降 45%

北京时间 2 月 2 日凌晨消息，AMD 今天公布了该公司的 2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，AMD 第四季度营收为 48.26 亿美元，与上年同期的 32.44 亿美元相比增长 49%，与上一季度的 43.13 亿美元相比增长 12%；净利润为 9.74 亿美元，与上年同期的 17.81 亿美元相比下降 45%，与上一季度的 9.23 亿美元相比增长 6%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 11.22 亿美元，与上年同期的 6.36 亿美元相比增长 76%。

AMD 第四季度和全年业绩均超出华尔街分析师预期，并且该公司对 2022 财年第一季度和全年的营收展望也超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨了近 10%。

第四季度业绩概要：

在截至 2021 年 12 月 25 日的这一财季，AMD 的净利润为 9.74 亿美元，每股收益为 0.80 美元，这一业绩远不及上年同期。2020 财年第四季度，AMD 的净利润为 17.81 亿美元，每股收益为 1.45 美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第四季度调整后净利润为 11.22 亿美元，与上年同期的 6.36 亿美元相比增长 76%；调整后每股收益为 0.92 美元，相比之下上年同期的调整后每股收益为 0.52 美元，同比增长 77%，这一业绩超出华尔街分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30 名分析师此前平均预期 AMD 第四季度每股收益将达 0.76 美元。

AMD 第四季度营收为 48.26 亿美元，与上年同期的 32.44 亿美元相比增长 49%，与上一季度的 43.13 亿美元相比增长 12%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29 名分析师平均预期 AMD 第四季度营收将达 45.2 亿美元。

按业务部门划分，AMD 第四季度来自于计算和图形部门的营收为 25.84 亿美元，高于上年同期的 19.60 亿美元和上一季度的 23.98 亿美元；运营利润为 5.66 亿美元，相比之下上年同期的运营利润为 4.20 亿美元，上一季度的运营利润为 5.13 亿美元。AMD 第四季度来自于企业、嵌入和半定制业务的营收为 22.42 亿美元，高于上年同期的 12.84 亿美元和上一季度的 19.15 亿美元；运营利润为 7.62 亿美元，相比之下上年同期的运营利润为 2.43 亿美元，上一季度的运营利润为 5.42 亿美元。AMD 第四季度来自于其他所有业务的运营亏损为 1.21 亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为 9300 万美元，上一季度的运营亏损为 1.07 亿美元。

AMD 第四季度运营利润为 12.07 亿美元，相比之下上年同期的运营利润为 5.70 亿美元，同比增长 112%；上一季度的运营利润为 9.48 亿美元，环比增长 27%。AMD 第四季度运营利润率为 25%，与上年同期的 18% 相比上升 7 个百分点，与上一季度的 22% 相比上升 3 个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第四季度调整后运营利润为 13.28 亿美元，相比之下上年同期的运营利润为 6.63 亿美元，同比增长 100%；上一季度的运营利润为 10.55 亿美元，环比增长 26%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第四季度调整后运营利润率为 27%，与上年同期的 20% 相比上升 7 个百分点，与上一季度的 24% 相比上升 3 个百分点。

AMD 第四季度运营支出为 12.23 亿美元，与上年同期的 8.81 亿美元相比增长 39%，与上一季度的 11.41 亿美元相比增长 7%。其中，AMD 第四季度的研发支出为 8.11 亿美元，高于上年同期的 5.73 亿美元和上一季度的 7.65 亿美元；营销、总务和行政支出为 4.12 亿美元，高于去年同期的 3.08 亿美元和上一季度的 3.76 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第四季度调整后运营支出为 11.03 亿美元，与上年同期的 7.89 亿美元相比增长 40%，与上一季度的 10.35 亿美元相比增长 7%。

AMD 第四季度毛利润为 24.26 亿美元，与上年同期的 14.51 亿美元相比增长 67%，与上一季度的 20.86 亿美元相比增长 16%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第四季度调整后毛利润为 24.27 亿美元，与上年同期的 14.52 亿美元相比增长 67%，与上一季度的 20.87 亿美元相比增长 16%。AMD 第四季度毛利率为 50%，与上年同期的 45% 相比上升 560 个基点，与上一季度的 48% 相比上升 190 个基点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 第四季度调整后毛利率为 50%，与上年同期的 45% 相比上升 560 个基点，与上一季度的 48% 相比上升 190 个基点。

全年业绩概要：

AMD 全年营收为 164.34 亿美元，与 2020 财年的 97.63 亿美元相比增长 68%；毛利润为 79.29 亿美元，与 2020 财年的 43.47 亿美元相比增长 82%；毛利率为 48%，与 2020 财年的 45% 相比上升 370 个基点；运营支出为 42.93 亿美元，与 2020 财年的 29.78 亿美元相比增长 44%；运营利润为 36.48 亿美元，相比之下 2020 财年的运营利润为 13.69 亿美元，同比增长 166%；运营利润率为 22%，与 2020 财年的 14% 相比上升 8 个百分点；净利润为 31.62 亿美元，相比之下 2020 财年的净利润为 24.90 亿美元，同比增长 27%；每股收益为 2.57 美元，相比之下 2020 财年的每股收益为 2.06 美元，同比增长 25%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD 全年的调整后毛利润为 79.34 亿美元，与 2020 财年的 43.53 亿美元相比增长 82%；调整后毛利率为 48%，与 2020 财年的 45% 上升 370 个基点；调整后运营支出为 38.77 亿美元，相比之下 2020 财年为 26.96 亿美元，同比增长 44%；调整后运营利润为 40.69 亿美元，相比之下 2020 财年的调整后运营利润为 16.57 亿美元，同比增长 146%；调整后净利润为 34.35 亿美元，相比之下 2020 财年的调整后净利润为 15.75 亿美元，同比增长 118%；调整后每股收益为 2.79 美元，相比之下 2020 财年的调整后每股收益为 1.29 美元，同比增长 117%。

AMD 第四季度业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，37 名分析师此前平均预期 AMD 全年营收将达 161.3 亿美元，35 名分析师此前平均预期 AMD 全年调整后每股收益将达 2.64 美元。

业绩展望：

AMD 预计，2022 财年第一季度营收约为 50 亿美元，上下浮动 1 亿美元，同比增长约 45%，环比增长约 4%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，28 名分析师目前平均预期 AMD 第一季度营收将达 43.2 亿美元。

AMD 还预计，在整个 2022 财年，该公司的营收将达 215 亿美元左右，同比增长约 31%，超出预期；并预计不按照美国通用会计准则的调整后毛利率将达 51% 左右。据雅虎财经频道提供的数据显示，37 名分析师目前平均预期 AMD 在整个 2022 财年的营收将达 192.7 亿美元。

股价变动：

当日，AMD 股价在纳斯达克常规交易中上涨 2.53 美元，报收于 116.78 美元，涨幅为 2.21%。在随后截至美国东部时间周二下午 4 点 39 分（北京时间周三凌晨 5 点 39 分）的盘后交易中，AMD 股价再度上涨 11.62 美元，至 128.40 美元，涨幅为 9.95%。过去 52 周，AMD 的最高价为 164.46 美元，最低价为 72.50 美元。（唐风）