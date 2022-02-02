美股周二：特斯拉杀手 Rivian 涨近 6%，爱奇艺涨超 11%

美国时间周二，美股收盘主要股指全线上涨，连续第三天实现反弹。在经历了 1 月份的大幅波动之后，华尔街正努力重新站稳脚跟。

道琼斯指数收于 35405.24 点，上涨 273.38 点，涨幅 0.78%；标准普尔 500 指数收于 4546.54 点，涨幅 0.75%；纳斯达克综合指数收于 14346 点，涨幅 0.69%。

大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊、Meta 和奈飞股价上涨，其中奈飞涨幅超过 7%，谷歌和 Meta 涨幅超过 1.5% ；苹果和微软股价下跌，但跌幅均不超过 1%。

芯片龙头股普遍上涨，其中 AMD 涨幅超过 2%，博通和德州仪器涨幅超过 1%。

电动汽车股多数上涨，特斯拉下跌 0.58%，Rivian 上涨 5.90%，法拉第未来上涨 6.54%；蔚来上涨 1.35%，小鹏上涨 3.73%，理想上涨 4.60%。

中概电商股多数上涨，阿里巴巴上涨 1.14%，京东上涨 0.27%，拼多多下跌 0.40%。

中概在线教育股普遍下跌，高途股价与昨日持平，新东方下跌 1.40%，好未来下跌 1.05%，网易有道下跌 0.07%。

其它热门中概股普遍上涨，斗鱼上涨 5.24%，满帮上涨 3.66%，知乎上涨 2.58%，BOSS 直聘上涨 2.58%，哔哩哔哩上涨 1.70%，百度上涨 0.85%，滴滴与昨日持平。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

投资公司 Sanctuary Wealth 首席投资官杰夫・基尔伯格 (Jeff Kilburg) 表示:“在 1 月份的极度分心之后，投资者和交易员终于重新将注意力集中在财报季上。这个财报季带来了很多乐观情绪，但由于美联储占据了中心舞台，我们有点忽视了这一点。”

美国时间周二，基准 10 年期美国国债收益率上升 2 个基点，一度突破 1.8%。在此之前，美国 1 月份制造业数据显示出更多通胀上升的迹象。

美股主要股指在 1 月份大幅下跌，价格剧烈波动。当月，道指累计下跌 3.3%；标指和纳指分别累计下跌 5.3% 和 8.98%，创下 2020 年 3 月以来的最大单月跌幅。

美股 1 月份的抛售发生在美联储暗示准备收紧货币政策之际。这些举措包括今年多次加息，以抑制通胀，以及缩减资产负债表。美国的通胀率已上升至近 40 年来的最高水平。投资者纷纷逃离成长型科技股，这类股对利率上升特别敏感。

随着美联储透露有关其政策转向的信息，美股波动性急剧上升。上周，标指盘中一度进入回调区间，近期的反弹使该指数距历史最高值低 5.6%。与此同时，以科技股为主的纳指仍在调整中，较历史最高点下跌了 11%。

不过，市场研究公司 Yardeni Research 总裁艾德・亚德尼（Ed Yardeni）表示，上个月的市场波动并没有让他变得看跌。

他表示：“我们相信，一旦联邦公开市场委员会开始提高联邦基金利率，并详细说明美联储资产负债表的退出步伐，市场将学会接受货币政策的收紧，前提是它不会引发经济衰退。”