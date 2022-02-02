董事长辞职，贾跃亭降薪！法拉第未来完成“电动汽车骗局”调查

北京时间 2 月 2 日消息，电动汽车创业公司法拉第未来 (NASDAQ: FFIE) 周二宣布，公司董事会特别委员会已完成了此前所宣布的针对不准确披露指控的调查，其中包括去年 10 月一份做空报告中的指控。

2021 年 10 月，美国做空机构 J Capital Research 发布了一份 28 页的做空报告。报告称，该机构通过现场走访调研、对公司财报数据以及技术能力的分析并结合上市后系列资本运作等操作认定，法拉第未来是“新兴的电动汽车骗局”，永远也卖不出一辆车。接着，美国律师事务所 Block&Leviton 对法拉第未来发起调查，认为该公司可能触犯了美国证券相关法律法规，并提起集体诉讼，呼吁因交易该公司股票蒙受亏损的投资者加入诉讼。

法拉第未来周二称，特别委员会在独立法律顾问 Kirkland & Ellis LLP 和法证会计师事务所安迈企业咨询公司 (Alvarez & Marsal) 的协助下得出结论，特别委员会确实发现面向投资者发表的声明中存在某些不一致之处以及公司控制和文化中的某些弱点。除此之外，特别委员会评估的其他关于不准确披露的实质性指控，包括卖空者报告中的指控，都没有得到审查证据的支持。

法拉第未来公布补救措施

法拉第未来特别委员会建议采取以下补救措施，以加强监督和公司治理：

—— 任命独立董事苏珊・斯文森 (Susan Swenson) 担任新设立的执行董事长一职。鉴于斯文森将担任执行董事长一职，她将退出董事会审计和薪酬委员会；

—— 公司 CEO 毕福康 (Carsten Breitfeld)、创始人兼首席产品官贾跃亭将直接向斯文森报告，他们两人的年度基本工资将减少 25%；

—— 任命乔丹・沃格尔 (Jordan Vogel) 为首席独立董事；

—— 鉴于公司采用的新领导结构，布莱恩・罗布里奇 (Brian Krolicki) 将卸任董事长、提名和公司治理委员会主席，成为董事会审计和薪酬委员会的成员；沃格尔将退出提名和公司治理委员会；

—— 斯科特・沃格尔 (Scott Vogel) 将担任提名和公司治理委员会主席；

—— 全球资本市场副总裁王嘉伟 (Jiawei Wang) 将被无薪停职，直至另行通知，立即生效。

另外，法拉第未来特别委员会还批准了加强内部控制措施，包括聘请一名首席合规官，聘请更多财务和会计支持人员。