美骑行者发生事故：苹果 Apple Watch 坠落探测功能及时报警

北京时间 2 月 2 日上午消息，据报道，对一位加州男子来说，佩戴 Apple Watch 绝对是明智的决策，因为这帮助他在受到致命伤之后得以及时拨打急救电话。

洛杉矶赫莫萨比奇警方证实通过这项功能在半夜赶到了事故现场。根据当地警方披露的信息，他们当时正是根据 Apple Watch 发出的 911 呼叫电话找到了受伤男子。

当这款手表检测到佩戴者突然坠落时，就会开始 60 秒倒计时。如果佩戴者身体无恙，可以手动停止倒计时，避免误拨急救电话。但如果确实受伤，Apple Watch 就会自动拨打 911，通知紧急救援人员。这套自动化系统还会分享坠落发生地的坐标，以便快速定位。

这起事故发生在凌晨一点，当时有一名男子骑电动自行车时发生事故，进而翻滚。警方对 Apple Watch 自动拨出的电话做出响应后，发现骑行者已经在路上失去意识，头部流血，最终住院数周。

Apple Watch SE 和 Apple Watch Series 4 及之后的产品均配备坠落探测功能。去年秋天，苹果更新了这款智能手表的软件，增加了自行车等锻炼过程中的自动坠落功能。这项优化基于对特定动作的识别，以及在骑行和其他活动中的坠落发生的影响。watchOS 8 更新还能让用户仅在锻炼过程中启用坠落探测功能。

应该会有很多人购买 Apple Watch 时并没有考虑坠落探测功能给自己带来的好处。与房颤检测和低血糖探测功能一样，这都是我们希望永远不要用到的功能。

但常用的功能可以确保我们佩戴这款手表。你可能喜欢 Apple Watch 的通知功能，也可能喜欢它的个性化表盘，如果能在真正需要的时候提供这样的健康和安全功能，确实是一个重要的加分项。

半夜三更在马路上晕倒是非常可怕的事情，倘若不是 Apple Watch 的帮忙，此事的后果真的不堪设想。