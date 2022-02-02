新东方俞敏洪：K9 培训业务已全面停止，该退的钱都退了，员工离职“N+1”赔偿

IT之家 2 月 2 日消息，昨天下午，俞敏洪在其个人公众号上分享了其在新东方教育科技集团 2022 年新春联欢会讲话。俞敏洪表示，2021 年的困难和曲折，对于新东方来说确实是一个重大的考验。

俞敏洪表示，该给家长学生退的钱都退了；员工走的时候该给的“N+1”，也努力的给了；新东方退了 1000 多个教学点，大部分都是和平解决；多余的课桌椅、教学设备，迄今为止已经捐献了 15 万套左右。

2021 年发生的事情，对新东方的打击和对俞敏洪的打击到底有多大？俞敏洪也回应称，“初期的郁闷是存在的，但是这种感觉过去后，其实给我带来的，也是给新东方带来的，是未来无穷无尽的新发展契机。”

以下为演讲全文：

亲爱的新东方各位朋友：

大家下午好！新年好！虎年好！

一年一度的线上年会已经连续召开了三次，我们曾经在体育馆召开规模上万人的年会，由于疫情和其他原因，现在搬到了线上，但有一个好处是，我们全国新东方一起在线庆祝新年的到来，红红火火过大年。

一、2021 年是我们最不容易的一年，但是我们经受住了考验

首先我要向全体新东方人表示感谢，包括已经离开新东方的和还在新东方继续努力的。

新东方接近三十年的发展和成长是我们一点一滴努力的结果。从新东方成立到今天，我们遇到了很多的困难和曲折，但是 2021 年的困难和曲折，对于我们来说确实是一个重大的考验。在我们全体新东方人的共同努力下，我们经受住了这样的考验，也在这样一个困难的考验中走到了 2022 年，我们拿了一个及格的分数，谁都知道在这样的过程中，很多类似的教培机构，还有其他一些跟教育相关的机构，大多都没有经受住考验，或多或少的在困难中无法自拔。

我们新东方无论从社会反响到相关部门对我们的关注，都有了一个非常好的交代。该给家长学生退的钱我们都退了；员工走的时候该给的“N+1”，我们也努力的给了；新东方退了 1000 多个教学点，很多是刚刚装修好还没有使用，该退的也退了，跟我们的合作者也有比较好的协商，大部分都是和平解决；多余的课桌椅、教学设备，我们捐给农村地区和山区的中小学，我们也都捐了，迄今为止已经捐献了 15 万套左右。在这个过程中，我们全力以赴、分秒必争在寻找并且开展新的业务，我们迅速找到了一些新的发展方向。

新东方尽管是一个大公司，但我们有一个弱点，这个弱点就是我们系统化、标准化的管理能力不够。但这个弱点在这次变故中变成了我们的优点，变成了我们的强项。新东方每个部门、每个学校都在进行自救和创新，而这样的自救和创新让我非常感动。我们有不少学校和部门已经研发出新的产品和新的业务模式，并在尝试互相学习。在整个过程中，新东方通力的合作精神，面对艰难团结一致、全力以赴、不计较个人利益得失的精神，在新东方也有了非常好的体现。

到今天为止，新东方的地面 K9 培训业务和在线 K9 培训业务，已全面停止。新的业务也都有了很好的开端，比如说新东方的素质教育体系正在不断搭建，新东方的素养教育体系也有很多好的产品和研发，过去我们已经做的游学、研学、营地教育，我们各学校跟集团中心合作，也在全力以赴的推动和发展。同时面对 K9 家庭来说，对于孩子自学的学习资料、学习系统的需求，新东方各个部门也都在全力以赴努力，在符合国家政策的前提下，我们正在一步一步开展新的业务。我们原有业务已经有了不错基础的，像大学业务、出国业务、图书、出国咨询等，仍在比较顺利的稳定发展中。

总而言之，我们处理了过去所遗留的问题，但是留下了一个非常良好的发展基础。在过去教育领域疯狂资本投入的情况下，新东方并没有完全受到资本的诱惑和冲击，保留了一定的经济实力。今天，经济实力可以用来为我们未来的发展奠定很好的基础。所以 2021 年对我们来说很艰难，但是面向 2022 年，我们也许会有一个非常良好的开端。

二、“危机”，我们解决了“危”，我们的“机”在什么地方

“危机”这两个字可以说是“危”和“机”的组合，“危”是我们所遇到的困难，我们或多或少已经度过了很大一部分；“机”是我们未来所遇到的机会。大家都知道机会的来到往往是以砸碎一个旧的体系为代价的，如果我们自动砸碎过去新东方的体系，其实是不太容易的，因为没有人愿意拆掉自己建的高楼大厦，但是当高楼大厦有一天被拆掉后，我们所想的已经不再是回忆过去我们高楼大厦有多么辉煌，而是我们如何来重建我们新的高楼大厦，也就是说重建我们的事业。

刚才我说了新东方其实有很好的基础，有经济基础，更加重要的是我们有人才基础。非常让我感动的是，大量离开新东方的员工和老师都是含着泪离开的，都对新东方充满了感情，我们刚才在视频上也已经看到，我们留下来的员工真的是全力以赴，都在努力思考新东方未来发展的方向。

人才是我们新东方未来进一步成长的基础。有经济基础、人才基础、平台基础。在教培机构中，现在还拥有两个跟市场紧密对接的上市公司平台已经不多，新东方有两个上市公司平台，这种平台基础也意味着我们跟世界资源以及跟中国资源能够更好的对接，所以我个人认为这恰恰是给我们一个机会来重新定义新东方的发展。

在过去的这么多年中，我一直讲一句话，新东方是中国孩子全面成长并且快乐成长的地方。我相信这句话大家不陌生，我们都希望孩子全面成长，我们的教育理念“终身学习、全球视野、独立人格、社会责任”，其实定义的是孩子们除了学科教育以外，我们要给孩子一个更加广阔的成长空间，我想这个时候刚好给了我们这样的机会，实际上当我们面对孩子们全面成长，教育体系全面重整这件事情的时候，我的内心还是比较兴奋的，我们马上就可以看到我们的转变。在全国教培机构的学科竞争中，我们不得不跟着走，或者说我们不得不想办法在某个领域中去领先，因为学科教育变成了所有教培机构的统一方向，我们如果不追随的话，我们似乎也觉得没法生存。但是今天学科教育可以放到一边去了，紧接着对于孩子的全面成长的教育，这件事情就出现了。

大家只要看一看我们“泡泡”和“优能”两个部门合并以后，我们的名称就可以看出来了，叫做“成长中心”，就是把“成长”这个概念变成了我们的一个核心理念。“成长”，可以看到我们方向的改变，原来我们的“研发中心”，都是为各个学校的课程和师资提供服务，我们现在必须独立去研发出全中国孩子和家长都喜欢的独立产品，这是一个非常好的转变。

再看看我们“新东方在线”，原来是一个不断加入各种课程、中小学在线的学科培训，去跟地面抢生意，也跟其他机构血拼的状态，可以说是一个互损，而不是互补的状态。在现在前提之下，我们开始变成一个互补状态。

今天上午在线的董事会我还跟他们讲了一下，我们的 EDU，就是新东方总公司为核心的平台，把孩子的全面成长，加上为孩子们提供全面成长的产品和课程，变成我们的核心发展模式。在线就可以变成通过产品研发为具体的某种产品，加上对于这些产品的全国销售，呈现这样一个模式。

大家刚才看到我们在线要做农产品，这只是其中的一个入口。我们未来要做更多的各种各样跟教育相关的产品，包括图书、电子设备、软硬件等。通过这样的一个平台和全国各个相关合作者进行合作，可以形成一个新东方比较好的上下游关系。

我们的 EDU 做各种各样的研发，包括内容、平台、题库等等，出口就会源源不断的通过我们的销售平台往全国走，甚至往全世界走。我们也可以和全国做的非常有价值的教育机构，和全世界做得非常有价值的教育产品机构进行联动，给我们的发展创造很好的机会。

新东方的基础加上我们的研究和研发，未来会变成虚拟加现实的新东方发展系统，软件加硬件的新东方的产品系统，地面加线上的新东方运营系统，室内加室外的新东方场景系统，国内加国外的新东方中国乃至世界的产品和教学以及内容布局的场景。这些空间，实际上给了我们很多的想象力。

大家可能会觉得，2021 年发生的事情，对新东方的打击和对俞敏洪的打击到底有多大，坦率的说初期的郁闷是存在的，但是这种感觉过去后，其实给我带来的，也是给新东方带来的，是未来无穷无尽的新发展契机。整体上我觉得新东方从 2022 年开始，是我们新东方在过去的 20 多年以后再次重新起步走向辉煌的一个新的阶段。

三、新东方目前保留的核心力量，是能量、是火种、是潜力、是未来！发扬新东方的合作创新精神，打造全新的新东方！

刚才我提到人的力量，对我们来说是一个最重要的力量。今天在整个平台上参加新东方年会的员工、老师、管理者还有 5 万多人，这是我们从接近 12 万人，逐步减员减到今天所保留下来的真正核心力量。我们这些留下来的核心力量是新东方的能量、是新东方的火种、也是新东方的潜力和新东方的未来。把这么多人同心合力加起来，发挥我们的创造力、发挥我们的想象力、发挥我们的实战能力和执行力。我相信我们可以迎着我们想要的发展方向，做出很多事情，而且说不定我们群策群力集中大家的智慧，可能还会沿着创新突破的道路，去做更多的事情。

有一句话叫做“一万年太久只争朝夕”，新东方在度过了过去的那段时光后，已经迎来了只争朝夕的发展契机，让我们一起来发扬新东方团结合作的创新精神，从今天开始打造一个未来全新的新东方。

四、每一个离开新东方的人都是一个火种，都会把新东方的精神和新东方的勇气带出去，把永不言败的精神带走，并且在各自的人生道路上去开拓进取！

对于那些已经离开新东方的朋友，我也代表新东方代表我自己向你们表示深深的感谢！因为你们为新东方的发展作出过重要的贡献。可以说没有你们就没有过去新东方接近 30 年的辉煌和取得的成就。当然我也相信每一个离开新东方的人都是一个火种，会把新东方的精神和新东方的勇气带出去，把永不言败的精神带走，并且在各自的人生道路上去开拓进取！我也相信未来离开新东方的你们一定也还会有机会跟新东方相遇，甚至有可能再重新回归到新东方这个大家庭的怀抱中来。不管怎样，不管你在天涯海角的哪个地方，你在不在新东方，我们都跟你一起互相温暖、互相帮助、互相取得进步。

五、艰难对于弱者，是趴下的理由，对于强者，是奋发的动力。

人生也好，事业也好，都会遇到各种各样的艰难困苦，会遇到各种各样意想不到的曲折和艰险。但是艰难对于弱者，是一个趴下的理由，对于强者，是奋发的动力。我们深刻知道未来我们的道路一定会很崎岖、很曲折，但也相信我们的脚步，新东方的脚步，一定会更加坚定！

我相信心中只要有远方，我们就有风雨兼程的勇气和信念，我们就有对新未来的希望和期待。当我们心中有远方，我们没有理由原地踏步，我们更加没有理由偃旗息鼓，唯一让我们激动的场景就是面向未来，一起冲锋陷阵，挥旗敲鼓，走向更加辉煌的未来。

六、2022 年一定比 2021 年更好！

2022 年依然是一个不平常的年份，疫情还未结束、政策依然会有变化、国际形势也常常让我们捉摸不定，我们依然生活在不确定性之中。

但是我们相信只要继续努力，2022 年一定会比 2021 年更好，对于这种不确定的风浪，很多人也许可能就不再去勇立潮头，但我相信新东方人一定会更加勇于在不确定性中去寻找确定性，在不确定性中去勇立潮头，内心会更加笃定。因为新东方做的是对我们客户更加有利的事情、更加帮助学员成长的事情，也更加帮助到每一个我们需要去帮助的人。

之所以我们“东方甄选”要往农产品方向尝试，是因为我觉得底层中国农村老百姓真的需要我们这样的人能够出现。刚才在跟小董对话的时候，我把自己定位成“企业家农民”就是因为这么一个含义，是因为作为“企业家农民”一定能够调动更多的系统和资源、可以从更高的视野来看这件事情，并且为老百姓提供更多的帮助。

大家都知道，新东方的八字方针是“修炼自己，造福他人”。一方面我们新东方要不断修炼自己，让自己变得越来能开拓创新，提升自己的境界，提升自己的格局；另外一方面我们要时刻牢记，不管做什么事情，我们都是以造福社会、造福他人为前提在做，绝不做自私自利的事情，绝不做为自己活着不让别人活着的事情，绝不做对社会或者老百姓有伤害的事情。这条路走下去不会太容易，需要每一个人都要勇于进步，并且不断革新。有大家在，我们一定会越来越好！道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期！

最后，我再次祝全体新东方人虎年愉快，吃饭如狼似虎，工作猛虎出山，精神生龙活虎，事业如虎添翼，身体虎气生生！让我们一起在虎年开启新的光辉岁月！

谢谢大家！