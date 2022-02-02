贝宝 PayPal 第四季度营收 69 亿美元，净利润 8.01 亿美元同比下降 49%

北京时间 2 月 2 日凌晨消息，支付服务提供商 PayPal 今天公布了该公司的 2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，PayPal 第四季度净营收为 69.18 亿美元，与上年同期的 61.16 亿美元相比增长 13%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 13%；净利润为 8.01 亿美元，与上年同期的 15.67 亿美元相比下降 49%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），PayPal 第四季度调整后净利润为 13.19 亿美元，与上年同期的 12.81 亿美元相比增长 3%。

PayPal 第四季度营收超出华尔街分析师预期，但第四季度调整后每股收益以及对 2022 财年第一季度和全年调整后每股收益作出的展望均未达到预期，从而导致其盘后股价大幅下跌近 14%。

第四季度主要业绩：

在截至 12 月 31 日的这一财季，PayPal 的净利润为 8.01 亿美元，与上年同期的 15.67 亿美元相比下降 49%；每股摊薄收益为 0.68 美元，与上年同期的 1.32 美元相比下降 49%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），PayPal 第四季度调整后净利润为 13.19 亿美元，与上年同期的 12.81 亿美元相比增长 3%；调整后每股收益为 1.11 美元，与上年同期的 1.08 美元相比增长 4%，这一业绩不及分析师此前预期。据雅虎财经网站汇总的数据显示，35 名分析师此前平均预期 PayPal 第四季度每股收益将达 1.12 美元。

PayPal 第四季度净营收为 69.18 亿美元，与上年同期的 61.16 亿美元相比增长 13%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 13%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经网站汇总的数据显示，34 名分析师此前平均预期 PayPal 第四季度营收将达 68.6 亿美元。

按照地区划分，PayPal 第四季度美国业务的净营收为 39.01 亿美元，与上年同期的 30.73 亿美元相比增长 27%；在总净营收中所占比例为 56%，相比之下上年同期所占比例为 50%。PayPal 第四季度国际业务的营收为 30.17 亿美元，与上年同期的 30.43 亿美元相比下降 1%，不计入汇率变动的影响同样为同比下降 1%；在总净营收中所占比例为 44%，相比之下上年同期所占比例为 50%。

按照业务划分，PayPal 第四季度交易营收为 63.77 亿美元，与上年同期的 56.82 亿美元相比增长 12%；在总净营收中所占比例为 92%，相比之下上年同期所占比例为 93%。PayPal 第四季度其他增值服务的营收为 5.41 亿美元，与上年同期的 4.34 亿美元相比增长 25%；在总净营收中所占比例为 8%，相比之下上年同期所占比例为 7%。

第四季度财务详情：

PayPal 第四季度总支付额（TPV）为 3395.30 亿美元，与上年同期的 2770.72 亿美元相比增长 23%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 23%。

PayPal 第四季度总运营支出为 58.68 亿美元，高于上年同期的 51.53 亿美元。其中，交易支出为 29.52 亿美元，高于上年同期的 23.30 亿美元；交易和贷款损失为 3.50 亿美元，低于上年同期的 3.66 亿美元；客户支持和运营支出为 5.32 亿美元，高于上年同期的 5.07 亿美元；销售和营销支出为 6.66 亿美元，高于上年同期的 6.05 亿美元；技术和开发支出为 7.96 亿美元，高于上年同期的 7.32 亿美元；总务和行政支出为 5.70 亿美元，高于上年同期的 5.69 亿美元；重组和其他支出为 200 万美元，相比之下上年同期为 4400 万美元。

PayPal 第四季度运营利润为 10.50 亿美元，高于上年同期的 9.63 亿美元；运营利润率为 15.2%，与上年同期的 15.7% 相比下降 57 个基点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），PayPal 第四季度的调整后运营利润为 15.07 亿美元，略低于上年同期的 15.10 亿美元；调整后运营利润率为 21.8%，与上年同期的 24.7% 相比下降 291 个基点。

PayPal 第四季度有效税率为-13.5%，与上年同期的 15.7 相比下降 29.2 个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），PayPal 第四季度的调整后有效税率为 9.2%，与上年同期的 12.6% 相比下降 3.4 个百分点。

PayPal 第四季度运营现金流为 17.63 亿美元，相比之下上年同期为 13.47 亿美元，同比增长 31%；自由现金流为 15.50 亿美元，相比之下上年同期为 11.21 亿美元，同比增长 38%。

PayPal 第四季度净新增活跃用户账户为 980 万个；截至季度末为止的活跃用户账户总数达到了 4.26 亿个，增幅达 13%。在第四季度中，PayPal 处理的交易量达到了 53.43 亿次，与上年同期的 44.08 亿次相比增长 21%。

PayPal 在第四季度中回购了约 800 万股普通股，总共向股东返还了 15 亿美元现金。

截至 2021 年 12 月 31 日，PayPal 的现金和现金等价物以及投资总额为 163 亿美元，债务总额约为 90 亿美元。

全年主要业绩：

PayPal 全年净营收为 253.71 亿美元，相比之下 2020 财年为 214.54 亿美元，同比增幅达 18%，不计入汇率变动的影响为同比增长 17%，略微超出预期；净利润为 41.69 亿美元，低于 2020 财年的 42.02 亿美元；每股摊薄收益为 3.52 美元，相比之下 2020 财年为 3.54 美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），PayPal 全年调整后净利润为 54.55 亿美元，高于 2020 财年的 46.05 亿美元；调整后每股收益为 4.60 美元，相比之下 2020 财年为 3.88 美元，这一业绩不及分析师预期。

据雅虎财经网站汇总的数据显示，44 名分析师此前平均预期 PayPal 全年每股收益将达 4.61 美元，45 名分析师此前平均预期 PayPal 全年营收将达 253.5 亿美元。

PayPal 全年净新增活跃用户账户为 4890 万个；截至年末为止的活跃用户账户总数达到了 4.26 亿个，增幅达 13%。PayPal 全年的总支付额为 1.25 万亿美元，同比增长 33%，不计入汇率变动的影响为同比增长 31%。PayPal 全年处理的交易量达 193 亿次，同比增长 25%。PayPal 全年来自于业务运营活动的现金流为 63 亿美元，同比增长 8%；自由现金流为 54 亿美元，同比增长 9%。

在整个 2021 财年，PayPal 回购了约 1540 万普通股，总共向股东返还了 34 亿美元现金。

业绩展望：

PayPal 预计，2022 财年第一季度该公司净营收的同比增幅将达 6%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 6%；每股摊薄收益预计将达 0.50 美元，相比之下上年同期为 0.92 美元；不按照美国通用会计准则的调整后每股收益预计将达 0.87 美元，相比之下上年同期为 1.22 美元，这一业绩展望未达分析师预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，31 名分析师此前平均预期 PayPal 第一季度每股收益将达 1.16 美元，29 名分析师此前平均预期 PayPal 第一季度营收将达 67.4 亿美元。

PayPal 还预计，该公司 2022 财年全年的总支付额将同比增长 19% 到 22%，不计入汇率变动的影响为同比增长 21% 到 23%；净营收的同比增幅预计将达 15% 到 17%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 15% 到 17%；每股收益将在 2.97 美元到 3.15 美元之间，相比之下 2021 财年为 3.52 美元；不按照美国通用会计准则的调整后每股收益预计将在 4.60 美元到 4.75 美元之间，相比之下 2021 财年为 4.60 美元，这一业绩展望不及预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，45 名分析师此前平均预期 PayPal 全年调整后每股收益将达 5.25 美元，45 名分析师此前平均预期 PayPal 全年营收将达 298.8 亿美元。

股价反应：

当日，PayPal 股价在纳斯达克市场的常规交易中上涨 3.86 美元，报收于 175.80 美元，涨幅为 2.24%。在随后截至美国东部时间周二下午 4 点 38 分（北京时间周三凌晨 5 点 38 分）的盘后交易中，PayPal 股价大幅下跌 24.42 美元，至 151.38 美元，跌幅为 13.89%，跌破 52 周最低价。在截至周二收盘的过去 52 周，PayPal 的最高价为 310.16 美元，最低价为 152.08 美元。