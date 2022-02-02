苹果悄悄改善了 AirPods Pro / AirPods 3 无线耳机通话音频质量

IT之家 2 月 2 日消息，据 Apple Insider 报道，一份新报告称，苹果的 AirPods Pro 在 2021 年 AirPods 3 推出时，语音音频质量得到了改善。

隐藏在 AirPods 3 公告中的一句话表明，新的蓝牙无线耳机支持 AAC-ELD，这是一种“卓越的语音编解码器，提供全高清语音质量”。据一位开发者称，该编解码器的更新也适用于 AirPods Pro。

AAC-ELD，即高级音频编解码器-增强型低延迟，是大多数流媒体服务上使用的 AAC 标准的一个变种。开发者 Marco Pfeiffer 在一篇 Medium 文章中表示，不过，它还包括更好的音频质量和口语交流的延迟减小。

虽然苹果公司说 AirPods 3 获得了 AAC-ELD 编解码器，但 Pfeiffer 能够证实，苹果公司也为 AirPods Pro 添加了新的蓝牙配置文件。

其结果应该是在用户接听电话时改善音频质量。这是因为 AirPods 在接听电话时自动切换到双向配置文件，这通常会导致音频质量下降。

AAC-ELD 编解码器有可能也被添加到其他旧型号的 AirPods 上，但 Pfeiffer 只能确认 AirPods Pro 上支持了该配置文件。

Pfeiffer 指出，新的配置文件是一种改进，但并不完美。在使用双向音频配置文件时，蓝牙数据率的固有限制仍然会造成问题。