全美第二的机器人项目核心数学课免费开放，院长亲自授课，作业讲义全同步

好消息~ 密歇根安娜堡分校机器人学院开放了核心课程：Robotics 501: Mathematics for Robotics。

密歇根大学安娜堡分校是被誉为“公立常青藤”的工科强校，在 QS 排名中基本保持在 20 左右的名次。其机器人项目更是全美第二名：

在整个项目中，课程主要分为四大块：核心课程、感知、决策和控制。而开放获取的这门课正是核心课程之一，主要涉及机器人工程中的应用数学知识：

它由密歇根大学机器人学院的院长 Jessy W. Grizzle（左一）亲自讲授。

Grizzle 教授带队指导过多个机器人项目，在最近的一个项目中还造出了能在崎岖草地上走路的双足机器人：

而现在，你有一个直面牛校院长听课的机会，这么好的资源可以白嫖~ 惊不惊喜？

课程内容

这门课程共有 26 节 Lecture 视频，10 个作业和两次考试（包括答案）。主要内容包括向量空间、正交基、投影定理、矩阵分解、卡尔曼滤波器和基本概率概念。另外，范数、收敛数列、压缩映射、牛顿迭代法、非线性优化等也有涉及：

甚至连笔记和讲义都一应俱全：

不知道如何下手也没关系，学校已经给你安排了一个平滑的学习计划：每周两节课，共 27 个课时，可以分为 15 周完成。每节课的学习目标和内容也都做好了标记：

当然，由于这是研究生阶段的课程，要想无压力读下去还需要满足一些先修条件：例如了解线性代数、概率论、微积分等的基本知识，还需要会一些 MATLAB 和编程知识。

One More Thing

除了 ROB501，ROB530 课程也在同步更新中：

这门课会介绍更多机器人相关的话题。例如贝叶斯过滤、移动机器人的运动和传感器模型、 映射和定位算法以及自动海陆空交通工具的应用等。预计今年三月完结。感兴趣的同学赶快学起来吧~