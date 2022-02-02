索尼 2021 财年第三季度销售收入同比增长 13%，PS5 总计卖出 1720 万台

IT之家 2 月 2 日消息，索尼发布 2021 财年第三季度财报，得益于影视、音乐、半导体及金融业务的强劲表现，销售收入达到 30313 亿日元（约 1679.34 亿元人民币），同比增长 13%；该季度实现营业利润 4652 亿日元（约 257.72 亿元人民币）。剔除（本财年与上财年）股权利益、资产减记、新冠基金支出等一次性因素，当季营业利润同比增加 15%。

游戏与网络服务部门的销售额为 8133 亿日元，同比减少 8%，下降原因主要为硬件及外设销售额下滑，非第一方游戏（含内购）销售额下滑和第一方游戏销售额下滑。

不过游戏与网络服务部门的营业利润增长了 1210 亿日元，增长原因主要为 PS5 售价低于成本价而造成损失减少和销售管理支出的减少。

此外，索尼降低了 2021 财年游戏与网络服务部门的销售额预期，原因是低于预期的 PS5 销量。截止至 2021 年 12 月 31 日，PS5 总计卖出 1720 万台。

IT之家了解到，财年第三季度 PS4 卖出 20 万台，PS5 卖出 390 万台，游戏卖出 9270 万份（第一方游戏 1130 万份）。数字版游戏占比为 62%。PS+ 会员订阅用户数为 4800 万人，月活跃用户为 1.11 亿人。