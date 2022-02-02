美国第二大自动驾驶公司 Cruise 获软银 13.5 亿美元融资

2 月 2 日消息，今日通用旗下的自动驾驶公司 Cruise 表示，已经获得又一笔价值 13.5 亿美元（约合人民币 85.87 亿元）的融资。

本轮融资由软银愿景基金进行第二次跟投，此前软银愿景基金已经于 2018 年向 Cruise 砸了 9 亿美金（约合人民币 57.24 亿元）。

软银愿景基金在 2018 年向 Cruise 投资时，曾经承诺在 Cruise 开启商业运营后再投资 13.5 亿美元，当时 Cruise 预计自己能够在 2019 年就能完成这一目标，不过显然 Cruise 在这几年的发展没有想象中的那么顺利。

在一再拖延了 3 年之后，这家自动驾驶公司终于迎来了这笔迟到的融资。

据悉，Cruise 获得本轮融资主要是因为正式公开了其在旧金山的 Robotaxi 服务的公共测试名单，算是迈开了其无人驾驶车队商业化运营的又一大步。

Cruise 是美国第二大自动驾驶公司，也是通用和本田联盟的重要资产。目前其累计已经完成超过 60 亿美元（约合 383 亿元人民币）的融资，估值达到 300 亿美元（约为 1913 亿元人民币）。

01. 今年将开启付费运营 比原计划延后 3 年

根据 Cruise 官网给出的信息，从本周二开始，Cruise 将向公众开放等候名单，公众可以在其官网上注册，并获得在旧金山体验 Cruise 的免费无人驾驶服务的机会。

Cruise 的总裁 Kyle Vogt 表示，本轮融资将帮助 Cruise 在旧金山和更多社区“快速扩展这项技术”。

▲ Cruise 官网的注册页面

Kyle Vogt 称，此次在旧金山开放的这个项目，是 Cruise 的社区骑手计划，参与人员由其内部员工提名或从注册候补名单的人中选择。

外媒评论称，这一项目类似于 Waymo 在亚利桑那州启动的“early rider”计划，加入该项目即可提前尝试无人出租车的服务。

Cruise 方面没有透露这一批参与者是否需要签署保密协议（就像 Waymo 所做的那样）才能参与项目。

目前，Cruise 已获得美国加州的无人驾驶测试牌照，可以在公共道路上测试无人驾驶车辆，并且允许公众乘坐这些车辆。但 Cruise 没有获批展开付费运营。

▲ Cruise 的 Robotaxi 车辆

目前，Cruise 的无人驾驶车辆只获准在晚上 10 点至早上 6 点之间与其他可以付费运营的公司一起进行测试，最高时速为每小时 48 公里左右，还可以在“小雨和雾”等较为恶劣的天气状况下行驶。

此前，Cruise 原计划于 2019 年在旧金山推出 Robotaxi 的商业运营服务，但碍于无人驾驶技术上频频出现的一些问题，以及未能获得当局审批，因此开启商业运营的日期也一拖再拖。

今年年初，Cruise 再次重申了开启商业化运营的目标，并且表示极有可能会在今年内正式开启付费运营。

02. 内部发展思路不同 前任 CEO 被离职

Cruise 的商业化运营发展如此坎坷，从其内部高层的内斗中也能窥见一些端倪。

去年 12 月，通用汽车集团的 CEO Marry Barra 因在公司方向上与 Cruise 首席执行官 Dan Ammann 存在分歧，最后迫使 Dan Ammann 下台，Cruise 也因此经历了一次高层人事巨变。

据彭博社报道，此前，Ammann 认为在 Cruise 的后续发展方面，Cruise 需要先专注于开展 Robotaxi 业务，然后再去分配资源。

▲ Cruise 前 CEO Dan Ammann

其次，他希望 Barra 和通用汽车的董事会批准 Cruise 尽早上市，获取更多资金，招纳更多高级的自动驾驶人才。

但 Barra 和董事会则希望将 Cruise 保留在通用内部，这样既可以让通用汽车获得其 Robotaxi 业务的高额估值，也能技术共享，让通用更直接地获取 Cruise 的资源以制造其他自动驾驶汽车和服务，此外，Cruise 还能帮通用汽车增强自己的辅助驾驶技术。

最后双方的较量以 Ammann 的离开告一段落。

所以从这个角度来说，Cruise 的这次高层变动也能看出它目前所处的尴尬境地。

背靠本田、通用两棵大树，看上去财务无忧，但实际上发展依然是被束手束脚的。

而且，通用在搞自动驾驶方面上似乎也有些摇摆不定。

首先，在 Robotaxi 业务上，Cruise 不仅落后于 Waymo，甚至还落后于一些中国创业公司。比如在付费运营上，国内的 Apollo、AutoX 等都已经开始付费运营了。

而在量产车方面，通用的 L2 级自动驾驶系统 SuperCruise 目前全系只有一款车型搭载，并且没有 NOA 等高级功能，明显落后于特斯拉等新造车玩家。

03. 结语：Cruise 艰难前行

作为美国第二大自动驾驶公司，Cruise 背靠大哥通用，获得了很多资源，其如今的发展也离不开通用的支持。

但如何取得进一步的发展，是独立拆分还是作为一个附属公司为通用提供自动驾驶支持，还没有一个很好的结论。

刚刚经历了换帅的 Cruise 局势未定，又迎来了一笔姗姗来迟的大额融资，现在 Cruise 的未来更加扑朔迷离了。究竟它能否杀出重围？我们拭目以待。