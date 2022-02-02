藏着无数秘密：一键查看缩略图文件的神器 Thumbs Viewer

很多人都清理过电脑硬盘，清理出来的垃圾文件最占空间的是什么？各种缩略图文件应该可以获得提名。在 Windows 当中，系统会为图片等多媒体文件生成缩略图，而这些缩略图又往往以.db 为后缀的文件保存。缩略图文件会占用可观的空间，清理垃圾的时候对它们深恶痛绝。不过，你可知道，缩略图文件也有可玩性！今天，就来介绍一款挖出缩略图文件内容的小工具吧。

▲ 缩略图文件往往是被清理的对象

Thumbs Viewer：https://thumbsviewer.github.io/

这款小工具的名字叫做 Thumbs Viewer，顾名思义，它是用来查看缩略图文件的内容的。Windows 系统很奇怪，虽然文件资源管理器中所显示的缩略图来自于.db 文件，但系统却并不能直接打开.db 文件！而 Thumbs Viewer，就弥补了这个缺陷。只要使用 Thumbs Viewer 打开.db 后缀的缩略图文件，那么 Thumbs Viewer 就可以读出其中的缩略图。

▲ Thumbs Viewer 主界面

这有什么用呢？在某些情况下，还是很好玩的。例如，某个文件夹中的东西全被删掉了，但缩略图文件居然还残留着，我们就可以利用 Thumbs Viewer，来看看文件夹之前都有些什么图片。

▲ 用 Thumbs Viewer 查看缩略图文件的内容

需要注意的是，.db 后缀的文件通常是隐藏属性的，需要在文件资源管理器的响应选项中，将隐藏文件设置为可见，才能找到.db 的缩略图文件。又或者，可以利用 Everything 这样的文件搜索小工具，来找到硬盘中的.db 缩略图文件。

总的来说，这是一款小巧但好玩的工具。Thumbs Viewer 体积仅有不到 100K，但却可以满足你查看缩略图文件的需求，有兴趣的朋友不妨下载尝试一下吧。