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首页 > Win11之家>Win11快讯

微软商店的应用都装在哪？教你打开 Win11 App 路径

2022/2/3 6:56:07 来源：太平洋电脑网 作者：Aimo 责编：长河
评论：

微软上线 Windows 商店已经好些年了，但很多朋友依然不会选择到 Windows 商店中安装软件。其中的一个原因，就在于商店安装的软件应用不好管理 —— 用户甚至找不到这些软件应用的安装目录，想要提取或者修改什么东西，连软件目录都找不到在哪！但既然软件安装到了系统中，它就一定是在某个位置的。今天，就以 Win11 为例，为大家扒一扒 Windows 商店的软件应用安装在什么目录吧。

首先，我们需要开启系统盘，一般是 C 盘，找到“Program Files”目录

Win11应用安装目录 Win11 App目录

接着，在文件资源管理器的顶栏当中，点击“…”功能按钮，在弹出的菜单中选择“选项”。

Win11应用安装目录 Win11 App目录

然后，在文件夹选项的窗口当中，切换到“查看”选项卡，在其中找到“隐藏文件和文件夹”的选项，选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”，并点击确定或者应用。

Win11应用安装目录 Win11 App目录

这时候，我们就可以找到“WindowsApps”的文件夹了。双击进入这个文件夹，会弹出授权窗口，选择继续。

Win11应用安装目录 Win11 App目录

随即，会发现其实还是没有权限访问这个文件夹，我们需要一些操作，才能获得授权。点击提示框中的“安全选项卡”，我们可以看到一个“WindowsApps 属性”的弹窗，点击“高级”。

Win11应用安装目录 Win11 App目录

Win11应用安装目录 Win11 App目录

在弹出的“WindowsApps 的高级安全设置”窗口中，找到所有者的选项，点击“更改”。

Win11应用安装目录 Win11 App目录

下一步，则是在“选择用户或组”的弹窗中，点击“高级”。

Win11应用安装目录 Win11 App目录

之后，在弹出的窗口中点击“立即查找”。

Win11应用安装目录 Win11 App目录

很快，搜索结果中就会出现很多用户名了。选择你当前登录电脑的用户名，点击“确定”。

Win11应用安装目录 Win11 App目录

界面会返回到之前的窗口，输入框中应该已经出现了你的用户名，继续点击“确定”。

Win11应用安装目录 Win11 App目录

观察到“WindowsApps 的高级安全设置”当中的所有者是你的用户名后，点击“确定”

Win11应用安装目录 Win11 App目录

一切准备妥当后，再进入 WindowsApps 的文件夹，就可以访问其中的文件了！这里面所存放着的，就是通过 Windows 商店安装的软件应用的文件了！

Win11应用安装目录 Win11 App目录

总的来说，访问 Windows 商店安装应用软件的目录还是比较繁琐的，如果你有这方面的需求，不妨参考一下本文吧。

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关键词：微软Win11windows 11

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