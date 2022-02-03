微软商店的应用都装在哪？教你打开 Win11 App 路径

微软上线 Windows 商店已经好些年了，但很多朋友依然不会选择到 Windows 商店中安装软件。其中的一个原因，就在于商店安装的软件应用不好管理 —— 用户甚至找不到这些软件应用的安装目录，想要提取或者修改什么东西，连软件目录都找不到在哪！但既然软件安装到了系统中，它就一定是在某个位置的。今天，就以 Win11 为例，为大家扒一扒 Windows 商店的软件应用安装在什么目录吧。

首先，我们需要开启系统盘，一般是 C 盘，找到“Program Files”目录。

接着，在文件资源管理器的顶栏当中，点击“…”功能按钮，在弹出的菜单中选择“选项”。

然后，在文件夹选项的窗口当中，切换到“查看”选项卡，在其中找到“隐藏文件和文件夹”的选项，选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”，并点击确定或者应用。

这时候，我们就可以找到“WindowsApps”的文件夹了。双击进入这个文件夹，会弹出授权窗口，选择继续。

随即，会发现其实还是没有权限访问这个文件夹，我们需要一些操作，才能获得授权。点击提示框中的“安全选项卡”，我们可以看到一个“WindowsApps 属性”的弹窗，点击“高级”。

在弹出的“WindowsApps 的高级安全设置”窗口中，找到所有者的选项，点击“更改”。

下一步，则是在“选择用户或组”的弹窗中，点击“高级”。

之后，在弹出的窗口中点击“立即查找”。

很快，搜索结果中就会出现很多用户名了。选择你当前登录电脑的用户名，点击“确定”。

界面会返回到之前的窗口，输入框中应该已经出现了你的用户名，继续点击“确定”。

观察到“WindowsApps 的高级安全设置”当中的所有者是你的用户名后，点击“确定”。

一切准备妥当后，再进入 WindowsApps 的文件夹，就可以访问其中的文件了！这里面所存放着的，就是通过 Windows 商店安装的软件应用的文件了！

总的来说，访问 Windows 商店安装应用软件的目录还是比较繁琐的，如果你有这方面的需求，不妨参考一下本文吧。