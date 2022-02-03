新系统不够好用，几招让微软 Win11 更顺手的小技巧

Win11 在很多地方都做了调整，但由于涉及到诸多旧有习惯，再加上前期 Bug 的缘故，初上手时让人很不适应。好在微软的号召力不俗，各种“改装”小工具也是层出不穷。虽然不能解决掉 Win11 的所有问题，但至少可以让你的 Win11 用起更顺手！

1. 让任务栏显示“右键菜单”

不支持右键，是 Win11 任务栏中一个最大的“Bug”，日常使用超级不便。StartAllBack 是一款第三方工具，通过点击“任务栏项→启用增强型经典任务栏”，可以快速恢复任务栏的右键菜单功能。此外它还提供了图标大小、间距调节、任务栏透明等小功能，实用的同时美观度也不错。

2. 任务栏置顶

很多小伙伴都喜欢将任务栏放置到屏幕顶端或侧面，但……Win11 并不支持。想要解决这个问题，依旧还是利用前面提到的那款 StartAllBack，点击“任务栏项→启用增强型经典任务栏”，修改“屏幕任务栏位置”到喜欢的位置，就可以了。

3. 还原经典右键菜单

除了任务栏以外，右键菜单也是 Win11 中越改越难用的设计之一。想要还原经典的右键菜单模样，除了使用工具软件外，你也可以通过在 Windows 终端中输入几行代码快速实现。

首先，在桌面空白部位右击鼠标，选择“在 Windows 终端中打开”；

然后，将下列代码复制进去：

reg add "HKCU\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

回车确定后，再次打开任务管理器，右击“Windows 资源管理器”并选择“重新启动”即可；

4. Win11 版任务管理器

任务管理器是 Windows 中为数不多的 N 年未更新的系统组件之一，现在借助一款名叫 ViveTool 的小工具，你可以提前体验一下最新版的 Win11 任务管理器。（链接：https://pan.baidu.com/ s / 1Q4hITNDJoWawgjdX_d4VMQ 提取码: tigs）

首先，将 Win11 升级至 Dev 频道 Build 22538，并下载好最新版 ViveTool 0.2.1；

然后，打开 ViveTool 文件夹，在窗口空白部位右键选择“在 Windows 终端中打开”；

接下来，顺序输入以下命令：

.\vivetool addconfig 35908098 2 .\vivetool addconfig 37204171 2 .\vivetool addconfig 36898195 2

重新启动电脑后，任务管理器就会升级到全新版本。

注：新版 Win11 任务管理器尚处于预览阶段，很多功能并未适配。目前已有网友发现该版本存在稳定性问题，在官方未提供处理结果前，暂时只能进行回滚处理，请大家谨慎开启。

5. 新版 Alt+Tab

除了新版任务管理器外，Win11 也带来了全新的 Alt+TAB 外观。与初版的全屏式设计不同，新版 Alt+Tab 还原了 Win10 的窗口化设计，同时又融合上最新的“云母 Mica”特效，看起来“果”味十足！

首先，将 Win11 升级至 Dev 频道 Build 22526 以上，同时下载好最新版 ViveTool 0.2.1；

然后，打开 ViveTool 文件夹，在窗口空白部位右键选择“在 Windows 终端中打开”；

接下来，输入命令：

.\vivetool addconfig 36226836 2

重新启动电脑后，Alt+Tab 便成功美颜了！

6. 开始菜单不再卡

无论是资源管理器还是开始菜单，Win11 给人的感觉总是有那么一点点卡顿。很多人认为这是由于 Win11 的底层代码优化不佳所致，其实真正导致 Win11 卡顿的是因为它在打开这些位置时，会自动检索一遍 Office.com 里的内容。而这种联网式操作原本就会导致反应速度减慢，更何况国内访问 Office.com 一直都不是很通畅。

要想解决这个问题，我们可以通过调整组策略加以搞定。具体方法是：点击开始菜单，输入“gpedit.msc”打开组策略编辑器，然后依次定位到“计算机配置→Windows 设备→管理模板→Windows 组件→文件资源管理器”，双击右侧“在‘快速访问’视图中关闭 Office.com 的文件”，将默认的“未配置”修改为“已禁用”。重新启动电脑后，你会发现资源管理器和开始菜单在打开操作上，将比以前更流畅。

7. 为 Edge 浏览器添加云母效果

由于种种原因，Win11 版 Edge 浏览器并没有加入全新的“云母 Mica”特效，其实只要我们在地址栏中输入“edge://flags”，搜索“mica”，然后将第二项“Enable Windows 11 Mica effect in title bars”设置为“Enabled”。重新启动浏览器后，漂亮的云母特效便出现了。

8. 自动切换日 / 夜模式

Win11 的黑暗模式要比 Win10 好很多，但现实的问题是，它只能由用户手动切换，实际使用中并不方便。Auto Dark Mode（链接：https://pan.baidu.com/ s / 1Q4hITNDJoWawgjdX_d4VMQ 提取码: tigs）是一款能够自动切换 Windows 模式的小工具，启动后首先将“时间”调整为“日出至日落”，然后点击“个性化→选择壁纸”，分别为浅色主题与深色主题设置不同色彩的壁纸。点击确定后，即可实现 Win11 的自动切换日 / 夜效果。同时这款小工具还提供了玩游戏与未充电模式下的自动切换开关，感兴趣的小伙伴不妨试一试。

写在最后

Win11 已经发布很长时间，但由于各种各样的问题，大家对于它的兴趣似乎一直不大。随着微软对 Win11 优化力度不断增加，未来 Win11 相信会变得越来越理想，但至少目前这些小工具还是我们的不二之选。