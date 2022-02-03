美股收高，哔哩哔哩跌超 6%，爱奇艺、知乎、腾讯音乐跌逾 8%，Meta 盘后暴跌 20%

北京时间 2 月 3 日消息，科技巨头亮眼财报提振了投资者信心，美股今天收高。截至收盘，道指涨 224.13 点，涨幅为 0.63%，报收 35629.33 点；标普 500 指数涨 42.84 点，涨幅为 0.94%，报收 4589.38 点；纳指涨 71.55 点，涨幅为 0.5%，报收 14417.55 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 阿里巴巴遭到部分对冲基金抛弃

Insider Monkey 的资料显示，看多阿里巴巴股票的对冲基金数量减少了 31 家。截至 2021 年 9 月底有 115 家对冲基金持有阿里巴巴股票，比截至第二季度末时的 146 家减少 21%。这一数字最高时为 170 家。数据还显示，在最受对冲基金青睐的 30 支股票中，阿里巴巴排在第 13 位。

Fisher 资产管理公司是持有阿里巴巴股票最多的对冲基金，持股价值为 21.039 亿美元，占到总资产的 1.3%；Citadel 投资集团排在第二位，持股价值为 19.92 亿美元，占到总资产的 0.4%。其他看多阿里巴巴的对冲基金包括 Millennium Management 和 Citadel 投资集团。

根据持有的阿里巴巴股票价值与总资产的比例计算，最看多阿里巴巴的是 Polunin Capital，阿里巴巴股票占到总资产的约 100%；排在第二位的是 Joho Capital，阿里巴巴股票占到其总资产的 19.05%。

▲ 持有拼多多股票的对冲基金数量同比增长 34%

Insider Monkey 的资料显示，截至 2021 年第三季度，持有拼多多股票的对冲基金数量为 49 家，虽然与第二季度相比没有什么变化，但比 1 年前的 34 家增长 44%。

持有拼多多股票最多的对冲基金是老虎全球管理基金，截至 2021 年 9 月底时持股价值为 12.742 亿美元；排在第二位的是 Tybourne 资金管理公司，持股价值为 3.173 亿美元。其他看好拼多多的对冲基金包括 Fisher 资产管理公司、高瓴资本。

按持股价值占总资产比例计算，Tybourne 以 7.99% 排在第一位，Old Well Partners 以 5.52% 排在第二位。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Meta 元宇宙业务亏损吓跑投资者 盘后暴跌逾 20%

Meta 第四季度利润低于华尔街预期。它对第一季度营收的预期介于 270 亿至 290 亿美元之间，而根据 Refinitiv 的资料，华尔街对 Meta 第一季度营收的预期为 301.5 亿美元。盘后交易中，Meta 股价一度下跌 72.71 美元，跌幅为 22.51%，暂报 250.29 美元。

Meta 此前曾警告称，广告业务第四季度面临“重大不确定性”。Meta 营收由上年同期的 280.7 亿美元增长至 336.7 亿美元，高于分析师预期的 334 亿美元。

2021 全年 Meta 增强、虚拟现实业务净亏损为 102 亿美元，高于 2020 年的 66 亿美元。CEO 此前曾警告称，公司在这一领域的投资将使 2021 年经营利润减少 100 亿美元，“近期”不会盈利。ABI Research 分析师埃里克・阿布鲁寨斯（Eric Abbruzzese）在谈到 Meta 元宇宙业务成本时说，“如果对一项业务投资数以十亿美元，而且预计未来数年不会带来利润，投资者肯定会犹豫不决。”

▲ 分析师称谷歌将考虑自主开发游戏

资产管理公司 Neuberger Berman 资深研究分析师丹尼尔・弗拉克斯（Daniel Flax）在参与雅虎财经的一档栏目时表示，他认为谷歌将考虑自主开发游戏。

弗拉克斯表示，“与所有其他科技平台一样，我认为谷歌将考虑在游戏方面创新，并自主开发游戏。但它也会许可其他公司的游戏，甚至收购部分游戏资产。我认为我们必须考虑微软及其游戏策略，尤其是收购动视暴雪，当然这一交易是否会获得监管机构批准还是个未知数。我认为，包括谷歌在内的科技巨头的收购交易，都可能遭到严格审查。”

弗拉克斯称，未来数年，谷歌将继续考虑扩大、强化其游戏平台的途径。谷歌向云游戏的转型非常早，用户体验将越来越好。对于谷歌来说，在许可其他公司游戏的同时自主开发游戏是有意义的，确保用户能获得第一流体验。在弗拉克斯看来，这有助于推动谷歌业绩的增长。